Бутина получила новый российский паспорт после возвращения из тюрьмы в США

Москва, 3 ноября. Вернувшаяся из тюремного заключения в Соединенных Штатах Мария Бутина получила новый российский паспорт. Об этом девушка рассказала на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я снова полноценный гражданин России. Мне выдали новый паспорт. Прежний российский внутренний паспорт был отобран и подло не возвращен мне сотрудниками ФБР», — отметила Бутина.

Свой пост Мария снабдила фотографией нового документа, удостоверяющего личность, и обложкой в виде триколора. Бутина предположила, что ее старый паспорт американские спецслужбы хотят использовать для «глумления, надругательств и дальнейших издевательств».

Один из подписчиков Бутиной предположил, что «самый умный фбровец» через многие годы продаст этот документ на аукционе. Другие пользователи Facebook просто поздравили Марию с возвращением на Родину и обретением нового паспорта.

26 октября подозреваемая в шпионаже в США Мария Бутина вернулась в Россию из американской тюрьмы. В одном из своих первых интервью девушка призвала мировое сообщество к тому, чтобы подтолкнуть США к отказу от одиночного содержания в местах лишения свободы.

«Один из проектов, которые я хотела бы адресовать всему мировому сообществу, это подтолкнуть Америку к принятию конвенции ООН против одиночного содержания. Россия эту конвенцию подписала, Америка — нет. Это издевательство. Это пытка. Так нельзя. Я этого никому не желаю. Я через этот опыт прошла», — цитирует Газета.ru.

RT сообщает, что из Москвы Мария отправилась в свой родной город — Барнаул.