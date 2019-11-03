Эксперт предрек новые провокации курдских боевиков на северо-востоке Сирии

Москва, 3 ноября. Эксперт по вопросам геополитики Константин Соколов предрек провокации курдских боевиков на северо-востоке Сирийской Арабской Республики.

По его мнению, вооруженные формирования курдов не ограничатся терактом в Тель-Абьяде, который уже унес жизни 48 человек. Соколов убежден, что курдские боевики продолжат агрессивные действия. Специалист добавил, что происшествие в Тель-Абьяде не приведет к возобновлению полномасштабных военных действий Турцией в рамках операции «Источник мира».

«Я думаю, что один теракт не вызовет возобновления полномасштабной военной операции, но я уверен, что такие теракты будут продолжаться», — цитирует «Слово и дело».

Соколов также отметил, что прогнозировать дальнейшее развитие событий сложно. По его словам, хотя Соединенные Штаты и отвернулись от курских боевиков, они сохраняют известное влияние на вооруженные формирования курдов.

«Сейчас важен не сам результат теракта, а важно сорвать начавшийся без участия США политический процесс. Теперь от Турции нужны выдержка и трезвые действия», — заключил эксперт по геополитике.

2 ноябре на центральном рынке города в городе Тель-Абъяд на севере Сирии взорвался заминированный автомобиль. Погибло 48 мирных жителей. По мнению политолога и публициста Армена Гаспаряна, теракты курдских бандформирвоаний может остановить лишь полная победа сирийских правительственных войск.

Также стало известно, что Соединенные Штаты ввели новые санкции против Турции, увязав их с военной операции «Источник мира» против курдских террористов на северо-востоке Сирии. Об этом писала RT.