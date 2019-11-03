Корреспондент ФАН выяснил, как Донецк встречает отопительный сезон

В столице Донецкой народной республики, городе-герое Донецке практически полностью решены проблемы с отоплением. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей Наталья Макеева, находящаяся в данный момент в столице ДНР.

«Жители многоэтажек не мерзнут. Я живу в небольшой гостинице, расположенной в жилом доме — тут батареи просто пышут жаром, администрация не выдает постояльцам одеяла, поскольку в них нет необходимости. Только что я была в гостях в одном из домов советской постройки – там также тепло. По словам жителей Донецка, такая же ситуация во всем городе, хотя частично проблемы бывают на Путиловке, находящейся по сути на передовой», — рассказала она, отметив, что на днях в регионе наблюдались минусовые температуры, сменившиеся на небольшой плюс – от трех до шести градусов выше нуля, которые, по мнению метеорологов, также на фоне общей погодной обстановки ощущаются как минус.

Напомним, что в то же самое время многие населенные пункты, находящиеся под контролем Украины, с наступлением холодом столкнулись с серьезными проблемами в этой сфере. Так, паблики в социальных сетях просто кишат возмущенными сообщениями. В частности, мерзнут малыши в детских садах оккупированного Славянска.

«Из 21 детских садика отопление включено в восьми. Это те детские сады, которые имеют свои котельные (отопление углем или пеллетами). Детские сады, которые «привязаны» к общей теплосети, получат тепло вместе со всем жилым фондом города. Здесь мы ничего сделать не можем…», — заявил начальник отдела образования Игорь Рублевский.

Не лучше ситуация и в Константиновке, жители которой с началом отопительного сезона столкнулись с неспособностью местных властей решить вопрос с обеспечением населения элементарным теплом – завоздушенные системы на выдерживают и одна за одной происходят аварии.

Что же касается военной ситуации, то, по словам собкора ФАН, прибывшей в столицу ДНР вечером 3 ноября, между 20.00 и 21.00 она, находясь в центре Донецка, отчетливо слышала звуки обстрела. Расспросив местных жителей, она выяснила, что это были слышны выстрелы автоматического гранатомета (АГС).

«Такое вот у них [ВСУ] разведение намечается», — грустно сказал один из дончан.

Между тем, на завтра, 4 ноября, в 13.00 в районе села Петровское Донецкой народной республики намечено пробное разведение живой силы, техники и вооружений сторон. При этом 2 ноября был зафиксирован обстрел Петровского со стороны ВСУ.

«Гранатометному обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины подвергся населенный пункт Петровское, что и было зафиксировано в официальном отчете совместного центра по контролю и координации прекращения огня», — констатировали в Народной милиции ДНР.

Предыдущая попытка была сорвана по вине украинской стороны, просаботировавшей разведение, в то время как представители ДНР подали сигнал о своей готовности начать разведение – запустили белую ракету, которая была проигнорирована ВСУ.

«Сегодня, 3 ноября, в соответствии с достигнутыми договоренностями о возобновлении обязательств сторон по реализации Рамочного решения и согласованным планом-графиком, руководитель представительства ДНР в СЦКК уведомил СММ ОБСЕ о готовности приступить к осуществлению практической части мероприятий на участке разведения», — говорится в сообщении, распространенном представительством ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В то же время, 3 ноября, согласно информации, опубликованной СЦКК, весь день наблюдались провокации на разных участках фронта в Донбассе со стороны, подконтрольной Киеву, с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.