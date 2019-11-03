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Актер Семчев прокомментировал сообщения о своей госпитализации

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Актер Семчев прокомментировал сообщения о своей госпитализации

Москва, 3 ноября. Актер Александр Семчев прокомментировал информацию о своей госпитализации, опубликованную в СМИ.

Сообщалось, что Семчева доставили в больницу в результате сердечного приступа. Артист якобы почувствовал сильную боль в груди, когда находился у себя дома. Некоторые источники утверждали, что у Семчева упало давление, а действия реанимационной бригады не принесли ожидаемых результатов.

Однако эта информация не нашла подтверждения. Ложные сведения в беседе опроверг сам Семчев в беседе с Федеральным агентством новостей. Актер отметил, что находится дома, чувствует себя удовлетворительно и попросил не беспокоиться о его здоровье.

Ранее друг продюсера Максима Фадеева предупредил о возможном летальном исходе в случае нового скандала. Он посоветовал артистам более вдумчиво относиться к своим словам и поступкам.

Сам Фадеев объяснил, почему распустил лейбл MALFA. Об этом писала Газета.ru.

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