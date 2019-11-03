Адвокат сообщил о риске летального исхода у Фадеева в случае очередного скандала

Москва, 3 ноября. Друг композитора и продюсера Максима Фадеева адвокат Сергей Жорин поделился опасениями за здоровье товарища из-за постоянных скандалов. Юрист не исключил летальный исход в случае возникновения новых подобных конфликтов.
Жорин отметил, что минувшая неделя оказалась для Фадеева чрезвычайно тяжелой. Он перенес сердечный приступ и был в шаге от инфаркта. Адвокат упрекнул коллег Фадеева в легкомысленном отношении к его здоровью.
«Снимают ролики, потом извиняются, все им хи-хи, ха-ха. Прежде, чем оскорблять талантливого человека с больным сердцем, надо задуматься о последствиях. Публичный хайп на Фадееве может закончиться для него летальным исходом», — цитирует kp.ru.
Адвокат отметил также, что Фадеев очень глубоко переживает предательство друзей. Он вспомнил, как Максим Александрович заботился о Наргиз Закировой, но узбекская певица позволила себе нелицеприятные высказывания о друге. Жорин призвал артистов ответственно относиться к своему поведению.
«Всех артистов, кто с ним работал, прошу задуматься — если очередное оскорбление закончится трагично, как вы потом будете с этим жить? — заключил юрист.
Ранее стало известно о роспуске лейбла MALFA по решению продюсера проекта Максима Фадеева. Музыкант признался, что этот шаг дался ему трудно. Фадеев также посетовал, что артисты все меньше способны адекватно оценить свои творческие результаты.
«Артист умеет только петь, как правило, чувства вкуса и меры ему не дано, это единственный их плюс. Ему нужна песня, для этого ему нужно найти композитора, аранжировщика, с ними нужно наладить отношения, все это большие деньги», — цитирует Газета.ru.