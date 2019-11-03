Адвокат сообщил о риске летального исхода у Фадеева в случае очередного скандала

Москва, 3 ноября. Друг композитора и продюсера Максима Фадеева адвокат Сергей Жорин поделился опасениями за здоровье товарища из-за постоянных скандалов. Юрист не исключил летальный исход в случае возникновения новых подобных конфликтов.

Жорин отметил, что минувшая неделя оказалась для Фадеева чрезвычайно тяжелой. Он перенес сердечный приступ и был в шаге от инфаркта. Адвокат упрекнул коллег Фадеева в легкомысленном отношении к его здоровью.

«Снимают ролики, потом извиняются, все им хи-хи, ха-ха. Прежде, чем оскорблять талантливого человека с больным сердцем, надо задуматься о последствиях. Публичный хайп на Фадееве может закончиться для него летальным исходом», — цитирует kp.ru.

Адвокат отметил также, что Фадеев очень глубоко переживает предательство друзей. Он вспомнил, как Максим Александрович заботился о Наргиз Закировой, но узбекская певица позволила себе нелицеприятные высказывания о друге. Жорин призвал артистов ответственно относиться к своему поведению.

«Всех артистов, кто с ним работал, прошу задуматься — если очередное оскорбление закончится трагично, как вы потом будете с этим жить? — заключил юрист.

Ранее стало известно о роспуске лейбла MALFA по решению продюсера проекта Максима Фадеева. Музыкант признался, что этот шаг дался ему трудно. Фадеев также посетовал, что артисты все меньше способны адекватно оценить свои творческие результаты.