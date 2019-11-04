Сирия, 3 ноября. САА предпринимает попытку штурма города Кабана и разрушает военную технику боевиков. Группа лиц, якобы причастных к фейковой ликвидации главаря ИГИЛ1 Абу Бакра аль-Багдади покинула Сирию. Курдские боевики перезаняли 8 поселков на севере Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удар по укрытиям радикалов на северо-востоке Латакии и в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: предприняли в Латакии попытку штурма города Кабана, в южных районах Идлиба нанесли удар по опорным пунктам радикалов, на севере Хасаки разворачивают свои позиции, на севере Хамы отправили дополнительные подкрепления, зачистили брошенный тайник боеприпасов в Эль-Кунейтре.

Курдские вооруженные группировки: обвиняются в минировании автомобиля главы протурецкой фракции в Алеппо, застрелили одного ополченца, на севере Хасаки обмениваются ударами с армией Турции.

ВС Турции и союзные силы: отразили нападение курдских радикалов на севере Хасаки, создали еще один наблюдательный пункт и атаковали укрепления SDF с помощью беспилотников, в Алеппо потеряли двух человек, включая командующего ополчением союзных сил ВС Турции.

Международная коалиция: с авиабазы в Алеппо выводит из Сирии подразделения, в частности, группу спецназа, которая якобы принимала участие в ликвидации главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади, на севере Хасаки провела патрулирование.

«Исламское государство1»: потеряли одного из высокопоставленных членов, который отвечал за вербовку и обучение рекрутов во время спецоперации полиции в Турции.

Провинция Латакия

Сирийская арабская армия (САА) предприняла попытку штурма в окрестностях города Кабана. Как передает источник в сети Twitter (@qalaatalmudiq), в районе города завязались ожесточенные боестолкновения с применением тяжелой артиллерии. Самолеты ВКС РФ активно наносят точеные удары по позициям джихадистов «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана»¹ в районе гор Аль-Акрад, как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

По информации Twitter-канала Y.N.M.S, в результате обстрела со стороны САА был уничтожен бронированный автомобиль и несколько боевиков «Тахрир аш-Шам», которые находились внутри.

Провинция Алеппо

Протурецкие бойцы во время патрулирования нашли самодельную бомбу, установленную в автомобиле в городе Азаз. Во второй половине дня в поселке Калджабрин в своем автомобиле был взорван с помощью похожей взрывчатки командир протурецкой фракции Абу Джасем аль-Хиндали. Командир получил ранения с которыми поступил в городской госпиталь. Ответственность за покушение на него и неудавшуюся попытку минирования автомобиля возлагают на курдские бандформирования.

По данным медиаресурса SOHR, международная коалиция выводит свои отряды с военной авиабазы Саррин, расположенной поблизости от города Кобани. Утром военные автоколонны прибыли на аэродром и были погружены на американские грузовые самолеты. Через аэропорт также покинула Сирию команда, которая якобы приняла участие в ликвидации террориста номер один – лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Напомним, что 27 октября президент США Дональд Трамп заявил, что в Идлибе в ходе операции американского спецназа был убит лидер ИГИЛ, после чего его тело сбросили в море. Убедительных доказательств для мировой общественности США так и не предоставили.

Курдские боевики группировки «Силы освобождения Африна» сообщили об убийстве протурецкого бойца в деревне Кафр-Хир, о чем сообщает Twitter-канал Afrin Activist. Патруль ополченцев лояльной Турции фракции попал в засаду курдов и был обстрелян из автоматов.

Провинция Хомс

Из Сирии через погранпереход «Аль-Валид» на границе Сирии и Ирака выехали 55 грузовиков ВС США, груженные военной техникой и оборудованием, о чем сообщил портал SANA. Напомним, что в прошлом месяцев международная коалиция начала в спешном порядке выводить отряды своих военнослужащих из страны с момента начала на востоке Сирии операции турецкой армии «Источник мира». После вывода своих военнослужащих, ВВС коалиции уничтожили несколько бывших военных баз в городах Манбидж, Джалабия и Кобани в провинции Алеппо, в Ракке в окрестностях Айн-Иссы, Тель-ас-Самана и Ат-Табки. Часть захваченных боевиков «Исламского государства» и членов их семей американцы успели перевезти в Ирак, если сведения, которыми они располагают, могут заинтересовать правительство США.

Провинция Идлиб

Подразделения сирийской армии, расквартированные в поселке Абу-Зухур утром провели артобстрел укрытия радикалов в районе деревень Джазирайа, Хиш и Халса на юге провинции. Самолеты ВКС РФ продолжили свою работу над позициями радикалов. Утром с самолетов были сброшены бомбы на укрепления и места скопления джихадистов в предместьях города Шейх-Мустафа, Кафр-Саджна, Ан-Накир и в районе деревни Накир, о чем также сообщает источник.

Во второй половине дня подразделения сирийской армии возобновили удары по расположениям террористических бандформирований на юго-западе провинции у поселков Джарджаназ, Аль-Тах, Тахтайя, Умм-Джалал и деревни Абу-Маки. Сведений о масштабе ущерба, причиненного боевикам, пока еще не поступало.

Провинция Хама

Подкрепления САА продолжают прибывать в провинцию для последующего участия в операции против боевиков, дислоцированных в приграничной зоне с провинцией Идлиб. Как сообщает ливанское новостное агентство Al Masdar, 1-я танковая дивизия армия направила большое количество подкреплений в северо-западную часть Хамы, части правительственных сил были развернуты у равнины Аль-Габ, к ним присоединились отряды 25-й дивизии (бывший спецназ «Силы Тигра»).

В поселке Тель-Базам подорвалось два мирных жителя, ещё несколько получили ранения в результате подрыва фугасной мины, оставленной в ходе военных действий, как указывает портал Step News. Отметим, что в провинции участились случае подрыва местных жителей на боеприпасах, оставленных боевиками вооруженной оппозиции.

Провинция Хасака

Вертолёты ВВС коалиции совершили полёт к западу от поселка Тель-Тамр, вдоль трассы М-4, о чем сообщает портал Halab Today TV. Американский военный патруль был замечен на международной трассе. Позднее стало известно о намерении США построить на севере провинции три наблюдательных пункта.

Российская военная полиция продолжает патрулирование по маршруту от города Камышлы до северо-востока провинции Алеппо. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков сообщил на брифинге, что первый совместный патруль отрядов военной полиции ВС РФ и Турции был совершен в пятницу в районе города Камышлы у северной границы Сирии, патрулирование длилось четыре часа, а протяженность маршрута составила 110 километров.

По информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR) курдские боевики также перезаняли порядка восьми деревень, такие как Аль-Даудия, Аль-Саид, Райхана, Аль-Сувадия, Канбахар, Аббуш, Ум-Шаиф и Файсалия. Боевики вынудили жителей деревни Асадия покинуть свои дома, которые превратили в военные пункты. Радикалы также сохранили активность в районе поселка Тель-Тамр и у города Камышлы, в районе которых отмечались ожесточенные перестрелки. По другой информации под контроль курдских радикалов вернулось 18 поселков.

Позднее медиаресурс SOHR сообщил, что турецкие беспилотники сбросили бомбы на позиции боевиков SDF вблизи деревни Умм-аль-Каф, в районе поселка Абу-Расин подорвали автомобиль SDF противотанковой ракетой. Интенсивный обстрел линий обороны курдских радикалов отмечался у Тель-Тамра, Касимии и Махмудии.

Подразделения САА развернули огневые позиции у деревни Умм-Хармал к юго-востоку от города Рас-аль-Айн, о чем сообщает новостной портал SANA. Корреспондент портала сообщил, что жители поселка Абу-Расин приветствуют сирийские войска. Турецкая армия в свою очередь возводит свой военный наблюдательный пункт возле поселка Алия.

В Турции задержали террориста «Исламского государства», который руководил лагерями для боевиков. Как уточняет РИА Новости, турецкие силовики задержали в общей сложности семерых подозреваемых в связях с группировкой. В их числе оказался неназванный высокопоставленный член группировки, который отвечал за вербовку и содержание учебно-тренировочных лагерей группы, из которых «выпустились» примерно 1500-2000 человек.

Провинция Эль-Кунейтра

Как передает портал SANA, в рамках работ по расчистке территорий от мин и боеприпасов, подразделение инженерных войск САА обнаружили на юге провинции тайник, содержащий большое количество различного оружия, устройств связи и материалов для изготовления взрывчатки. Количество обнаруженных в арсенале припасов радикалов подтверждают сообщения о том, что группировки активно спонсировали страны международной коалиции. Источник передал корреспонденту SANA, что среди оружия пулеметы различных калибров, автоматические и снайперские винтовки, гранатометы и противотанковые установки.

1 Организация запрещена на территории РФ.