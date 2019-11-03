Песков предрек ГТС Украины развал без транзита российского газа

Москва, 3 ноября. Россия от транзита газа через территорию Украины не отказывается, однако для этого Киев должен пойти навстречу Москве. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что транзитировать ресурс через Украину, безусловно, нужно. И в первую очередь это необходимо для самой Украины.

«Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится», — предрек он.

Песков добавил, что Россия в таком случае сможет поставлять газ западным потребителям благодаря альтернативным маршрутам. Однако Москва так не поступит, поскольку не отказывается от транзита через Украину.

Напомним, срок действия текущего транзитного контракта между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. Данное соглашение было подписано в 2009 году. В настоящее время «Нафтогаз» судится с «Газпромом», требуя пересмотреть тариф на транзит газа в 2018–2019 годах.

Россия не раз заявляла, что готова рассмотреть вопрос сохранения транзита, но только если он будет экономически обоснован и только в случае отзыва всех судебных исков к «Газпрому». Киев прекратил закупку газа у Москвы в 2015 году. В настоящее время Украина закупает российский газ по реверсу из стран Евросоюза.

Не так давно прошли очередные консультации между Россией, Украиной и Евросоюзом по газовому вопросу. Вице-президент Еврокомиссии Марош Шевчович признался, что разочарован их итогами.