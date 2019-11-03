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В консульстве опровергли информацию о пострадавших россиянах в ДТП во Франции

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В консульстве опровергли информацию о пострадавших россиянах в ДТП во Франции

Москва, 3 ноября. Россияне не получили травм в аварии с автобусом, который, выполняя маршрут из Парижа в Лондон, перевернулся на скользкой дороге. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей источник в консульстве РФ во Франции.

Дипломат опроверг информацию о пострадавших в дорожно-транспортном происшествии россиянах.

«Среди пострадавших в инциденте с автобусом российских граждан нет», — уточнил он.

О ДТП во Франции стало известно в воскресенье. Местные СМИ рассказали, что автобус компании Flixbus на повороте слетел с мокрой дороги, врезался в ограждение и перевернулся. Произошла авария на автомагистрали A1 в департаменте Сомма недалеко от коммуны Перон.

Журналисты отмечали, что пострадали в ДТП более 30 человек, среди которых граждане России, Испании, Франции и Ирландии. Их экстренно госпитализировали.

Ранее в воскресенье стало известно об аварии в Омске, где пустой автомобиль без водителя сбил 31-летнюю женщину и трехлетнего ребенка. Перед этим машина наехала на припаркованную Toyota Corolla. Пострадавших пешеходов госпитализировали, за их состоянием следят врачи.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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