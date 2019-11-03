Боевики обстреляли колонну военных США, пытавшихся добраться до границы Ирака на востоке Сирии

Дамаск, 3 ноября. С утра воскресенья последние американские военнослужащие, принимавшие участие в оккупации северной Сирии, покинули военную базу «Сиррин», незаконно созданную в Заевфратье неподалеку от моста Каракозак, соединяющего разделенные Евфратом части провинции Алеппо, сообщает источник ФАН в сирийской армии.

Благополучно добраться до иракской границы на востоке Сирии военному конвою не удалось. В районе Тель-Тамр в провинции Хасака колонну американских военных, двигающихся по трассе М-4, обстреляли боевики группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», которая ранее воевала против Сирийской арабской армии в Идлибе.

О жертвах среди американских военных пока информации нет, известно только, что в составе колонны двигалось более сотни единиц техники.

Известно также, что «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» в этом же районе произвела обстрел по колонне международной медицинской гуманитарной организации «Врачи без границ», направлявшейся по дороге Рас-аль-Айн — Тель-Тамр. В результате обстрела один человек погиб и несколько получили ранения.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Международная коалиция во главе с США присутствует в Сирии с 2014 года незаконно. Ее действия проводятся без согласия и координации с властями САР и резолюции СБ ООН. США также поддерживают оппозиционные силы под предлогом борьбы с «Исламским государством»1 (ИГ1, запрещенная в РФ террористическая группировка).

1 Организация запрещена на территории РФ.