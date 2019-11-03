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Песков назвал «чудесно сформулированной рекомендацией» кулак Путина в Светлогорске

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Песков назвал «чудесно сформулированной рекомендацией» кулак Путина в Светлогорске

Москва, 3 ноября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «чудесно сформулированной рекомендацией» кулак, показанный президентом РФ Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске.

Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал реакцию главы государства на просьбу выделить средства на велодорожку.

В минувший четверг Путин пообщался с общественниками Калининградской области. Во время неформальной беседы с президентом глава калининградского парка «Куршская коса» рассказал о своих планах сделать велодорожку протяженностью 41 километр. Российский лидер переадресовал вопрос губернатору региона Антону Алиханову, однако тот объяснил, что парк — национальный.

Директор «Куршской косы» уточнил, что, согласно предварительным оценкам, строительство велодорожки обойдется в 451 миллион рублей. В ответ российский лидер в шутку показал ему кулак и отметил, что зачастую просьбы начинаются с обозначения одной суммы, а заканчиваются другой.

«Ничего себе у вас велодорожки!» — удивился тогда президент.

Напомним, в августе Минспорта РФ выпустило методички по развитию сети велосипедных дорожек в городах страны. По мнению федеральных чиновников отраслевого ведомства, появление велосипедной инфраструктуры в больших и малых городах России повысит удобство передвижения на расстояния до 15 километров. На сегодняшний день развитой велосипедной инфраструктурой может похвастаться только российская столица.

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Источник: Программа «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» 
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