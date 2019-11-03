Сирия, 3 ноября. Мирные жители подорвались на мине боевиков в Хаме во время сбора урожая. Турецкая армия бомбит опорные пункты курдских отрядов в Хасаке с помощью беспилотников. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили бронированный автомобиль боевиков в Латакии у города Кабана, на юге Идлиба обстреляли укрытия «Тахрир аш-Шам», зачистили брошенный тайник боеприпасов в Эль-Кунейтре.

«Исламское государство1»: потеряли одного из высокопоставленных членов, который отвечал за вербовку и обучение рекрутов во время спецоперации полиции в Турции.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: на северо-востоке Латакии потеряли один автомобиль.

Курдские вооруженные группировки: обстреливают позиции протурецких ополченцев на севере Хасаки.

ВС Турции и союзные силы: в Хасаке нанесли удар по опорным пунктам курдских радикалов с помощью беспилотников, уничтожили один автомобиль.

Провинция Латакия

Как сообщает источник в сети Twitter Y.N.M.S, в районе города Кабана в результате обстрела со стороны подразделений Сирийской арабской армии (САА) был уничтожен бронированный автомобиль и несколько боевиков «Тахрир аш-Шам», которые находились внутри. Точное количество радикалов, которые были ликвидированы, пока что уточняются. Бои в районе Курдских гор продолжаются. Источник также сообщает о тяжелых потерях, которые понесла союзная группировка «Исламская партия Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация).

В приграничном районе провинции Идлиб сирийская армия также обстреляла опорные пункты радикалов в районе поселка Хиш.

Провинция Хама

В поселке Тель-Базам подорвалось два мирных жителя, ещё несколько получили ранения в результате подрыва фугасной мины, оставленного в ходе военных действий на ферме, как указывает портал Step News. Отметим, что в провинции участились случае подрыва местных жителей на боеприпасах, оставленных боевиками вооруженной оппозиции. Вчера в районе деревни Атшан на востоке провинции подорвались два работника фермы, которые случайно нашли мину во время сбора оливок.

Провинция Хасака

Подкрепления отрядов военнослужащих США, прибывшие на северо-восток Сирии совместно с силами Международной коалиции, устанавливают три оперативных штаба, один из которых будет расположен непосредственно в городе Камышлы, о чем сообщает медиаресурс Al-Arabiya.

Отряды курдских боевиков «Демократических силы Сирии» (SDF), которые вчера заняли поселок Аль-Асадия вынудили покинуть свои дома всех местных жителей, о чем сообщает новостной Twitter-канал Euphrates Post. Ранее курды выгнали из своих домов несколько семейств, чтобы переделать их под свои нужды в военные базы и склады боеприпасов.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что турецкие беспилотники сбросили бомбы на позиции боевиков «Демократических сил Сирии» вблизи деревни Умм-аль-Каф в районе поселка Абу-Расин, а также подорвали автомобиль SDF противотанковой ракетой. Информация о жертвах до сих пор не поступали. Интенсивный обстрел линий обороны курдских радикалов отмечается также в районе поселков Тель-Тамр, Касимия и Махмудия.

В Турции задержали террориста «Исламского государства», который руководил лагерями для боевиков. Как уточняет РИА Новости, турецкие силовики задержали в общей сложности семерых подозреваемых в связях с ИГИЛ1. В их числе оказался неназванный высокопоставленный член группировки, который отвечал за вербовку и содержание учебно-тренировочных лагерей террористов, из которых «выпустились» примерно 1500-2000 человек.

Провинция Эль-Кунейтра

Как передает портал SANA, в рамках работ по расчистке территорий от мин и боеприпасов, подразделение инженерных войск САА обнаружили на юге провинции тайник, содержащий большое количество различного оружия, боеприпасов, снарядов, устройств связи и материалов для изготовления взрывчатки. Количество боеприпасов, обнаруженных в арсенале радикалов подтверждают сообщения о том, что группировки активно спонсировали страны международной коалиции. Источник передал корреспонденту SANA, что среди оружия радикалов были найдены тяжелые и средние пулеметы различных калибров, автоматические и снайперские винтовки, гранатометы и противотанковые ракетные установки.

1 Организация запрещена на территории РФ.