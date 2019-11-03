Соловьев назвал сбежавшего с Украины Бабченко «хрюкающим животным»

Москва, 3 ноября. Скандально известный журналист Аркадий Бабченко не существует, и никого не волнуют перемещения по миру этого «странного создания». Так российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал его бегство из Украины.

Журналист на своей странице в Facebook написал, что покинул Украину, как и обещал полгода назад. Бабченко напомнил, что планировал уехать из страны, если весенние президентские выборы выиграет «кандидат Х», а не пятый глава государства Петр Порошенко.

Соловьев в разговоре с «ПолитЭкспертом» подчеркнул, что побег журналиста с Украины его не интересует, поскольку для него такого человека нет.

«Было сказано в Совете Безопасности ООН, что его убили. Вот и все», — отреагировал телеведущий.

Он задался вопросом, волнует ли вообще кого-нибудь перемещение этого «странного создания» из страны в страну. Соловьев предрек Бабченко неспокойную жизнь после совершенных им поступков и назвал его предателем.

«Предатель, покрывший себя свиной кровью, полностью перевоплотился в это не самое благородное и точно хрюкающее животное. Не найдет предатель себе ни родины, ни покоя», – констатировал он.

Напомним, 29 мая прошлого года в Киеве заявили, что журналист Бабченко был якобы застрелен в подъезде собственного дома в Киеве. Однако вскоре стало известно, что сотрудник СМИ жив, а Украина все это время обманывала общественность.

Как пояснили в Киеве, инсценировка была частью некой «спецоперации». Российские и западные власти резко осудили постановку, назвав это частью войны в медиапространстве.

Как сообщал Infox.ru, в конце июня 2018 года Бабченко пожаловался на жизнь после «убийства». По его словам, он сильно ограничен во всем, ему «нельзя ничего», и он «совершенно не представляет, что дальше».

В 2017 году Бабченко сбежал из России, где ему угрожало уголовное преследование за неоднократные антироссийские высказывания и открытую поддержку Украины в гражданской войне в Донбассе. Какое-то время журналист провел в Чехии, затем жил в Израиле, после чего нашел работу в Киеве.

В мае после поражения Порошенко на президентских выборах СМИ рассказали, что Бабченко уехал из приютившей его страны. По данным Федерального агентства новостей, запросившего информацию в МИД РФ, журналист находился в Норвегии, куда бежал, опасаясь преследования со стороны новых украинских властей, однако не подавал обращения с просьбой о предоставлении политического убежища.