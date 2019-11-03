Муж Сати Казановой опубликовал видео с содержимым ее тайника в ванной

Москва, 3 ноября. Супруг певицы Сати Казановой обнаружил в ванной тайник жены и опубликовал ее разоблачение в Stories в своем Instagram.

Итальянский фотограф Стефано Тиоццо, в браке с которым исполнительница состоит с 2017 года, записал забавное видео о том, как нашел в ванной комнате своей звездной супруги коробку с накладными волосами, по тону идеально совпадающими с локонами Казановой.

«Попалась!!» — подловил певицу супруг.

Любопытный муж обнаружил накладные пряди, которые девушки обычно используют для создания дополнительного объема прически.

Тиоццо превратил рассекречивание «тайн красоты» супруги в небольшую детективную историю, в которой певица подозревалась в убийстве таинственной женщины.

Неизвестно, знала ли звезда, что впоследствии он опубликует эти видео, и какой была ее реакция. Ведь Тиоццо не только рассказал миру о женской хитрости Казановой, но и запечатлел ее в «домашнем» образе — в халате, тапочках, без макияжа и с небрежным хвостом на голове. В таком облачении звезды, тем более женщины, не привыкли появляться на публике.

Вероятно, видео мужа исполнительница не одобрила и делать репост Stories из ванной на свой аккаунт не стала.

Сейчас Сати Казановой 37 лет, она является узнаваемой в России музыкальной исполнительницей, известность которой в 2002 году принесло участие в проекте «Фабрика звезд», а затем годы выступлений в составе женской группы «Фабрика».

Казанова и Тиоццо, несмотря на крепкий и счастливый брак, заявляли, что пока не планируют заводить общих детей, поскольку хоят еще часть жизни посвятить карьере.