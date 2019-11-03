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Французская певица и актриса Лафоре умерла в Швейцарии

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Французская певица и актриса Лафоре умерла в Швейцарии

Женолье, 3 ноября. Франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре умерла в Швейцарии на 81-году жизни. Об этом сообщили французские СМИ.

«Мари Лафоре скончалась в субботу в Женолье. Ее дочь только что сообщила мне об этом», — рассказала пресс-атташе дочери артистки Доминика Сегала.

Причины смерти знаменитой исполнительницы пока не называются.

Лафоре родилась в 1939 году в городе Сулак-сюр-Мер. Впервые на большую сцену она вышла в 19 лет в рамках конкурса «Рождение звезды», передача шла по французскому телевидению. Уже спустя четыре года Лафоре стала популярна и снискала любовь зрителей. В 1978 году артистка переехала в Швейцарию, а затем получила гражданство этой страны.

Россиянам она известна по таким композициям, как Manchester et Liverpool, Mon amour, mon ami, а также La tendress. Лафоре также снялась в десятках картин и сериалов, ее коллегами по площадке были Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон.

Ранее стало известно, что знаменитая пианистка Елена Гаудасинская скончалась в Петербурге на 53-м году жизни. Заслуженная артистка России была дочерью оперной певицы Ирины Богачевой и режиссера Станислава Гаудасинского, последние два года боролась с онкологическим заболеванием.

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Источник: Agence France-Presse
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