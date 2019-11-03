Французская певица и актриса Лафоре умерла в Швейцарии

Женолье, 3 ноября. Франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре умерла в Швейцарии на 81-году жизни. Об этом сообщили французские СМИ.

«Мари Лафоре скончалась в субботу в Женолье. Ее дочь только что сообщила мне об этом», — рассказала пресс-атташе дочери артистки Доминика Сегала.

Причины смерти знаменитой исполнительницы пока не называются.

URGENT - La chanteuse et actrice Marie Laforêt est décédée aujourd'hui à Genolier (Suisse) à l'âge de 80 ans, a annoncé sa famille à l'AFP.

Les causes de la mort de l'interprète des "Vendanges de l'amour" ou "Viens, viens" n'ont pas été précisées.#AFP pic.twitter.com/0KK558oBlv — Agence France-Presse (@afpfr) 3 ноября 2019 г.

Лафоре родилась в 1939 году в городе Сулак-сюр-Мер. Впервые на большую сцену она вышла в 19 лет в рамках конкурса «Рождение звезды», передача шла по французскому телевидению. Уже спустя четыре года Лафоре стала популярна и снискала любовь зрителей. В 1978 году артистка переехала в Швейцарию, а затем получила гражданство этой страны.

Россиянам она известна по таким композициям, как Manchester et Liverpool, Mon amour, mon ami, а также La tendress. Лафоре также снялась в десятках картин и сериалов, ее коллегами по площадке были Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон.

Ранее стало известно, что знаменитая пианистка Елена Гаудасинская скончалась в Петербурге на 53-м году жизни. Заслуженная артистка России была дочерью оперной певицы Ирины Богачевой и режиссера Станислава Гаудасинского, последние два года боролась с онкологическим заболеванием.