Лучшим водителем такси в России стала женщина

Сочи, 3 ноября. На «Сочи-автодром» прошел финал II Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России — 2019». В соревновании приняли участие водители такси из 28 регионов страны. Победителем конкурса стала Луиза Бадреева из Республики Татарстан.

Участникам предстояло выполнить задания по теории вождения, знанию законов в сфере такси, а также показать свой профессионализм на трассе, ежегодно принимающей этап гонок «Формулы-1».

Водители показали умение скоростного маневрирования на трассе и решали задачи по моделированию ситуаций, в ходе которых нужно было встретить пассажира с ребенком, разместить необычный багаж и совершить условную поездку. Оценивала участников специальная судейская комиссия.

В результате в профессиональных соревнованиях победу одержала женщина-водитель Луиза Бадреева из Республики Татарстан. Оставшиеся места на пьедестале заняли мужчины: Артур Михайлов из Республики Чувашия (второе место) и Альберт Дусеев из Республики Башкортостан (третье место).

Победительница конкурса рассказала, что женщины выбирают работу в такси из-за возможности иметь свободный график, который позволяет комфортно совмещать домашнее хозяйство и работу.

«Мы не привязаны к конкретному времени, поэтому рабочий день может начинаться как рано утром, так и ночью. Имея определенный стаж в этой сфере, я бы женщинам не рекомендовала работать ночью из соображений безопасности. Профессия водителя такси важна, мы встречаем гостей города, делаем их отдых приятнее и город гостеприимнее», — поделилась лучший водитель такси со стажем работы в сфере таких пассажирских перевозок 12 лет.

Председатель общественного совета по развитию такси в регионах РФ Ирина Зарипова рассказала, что в соревнованиях 2019 года было представлено 28 субъектов, что на десять превысило число регионов, принявших участие в 2018 году.

«В 2018 году в финале было представлено 18 регионов, победителем стал участник из Санкт-Петербурга Андрей Черных. В 2019 году — уже 28 субъектов. В следующем году мы хотели бы, чтобы наш конкурс прошел уже в 50 регионах. Мы видим, как меняется отношение участников, появляется азарт в глазах и дух соревнований, но никуда не уходит поддержка друг друга», — отметила Зарипова.

Организаторами конкурса выступили министерство транспорта России, главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, комитет Государственной думы по транспорту и строительству и общественный совет по развитию такси в регионах РФ.

Напомним, с мая по октябрь 2019 года по всей стране проходили региональные этапы конкурса, победители которых отправились на финал в Сочи.