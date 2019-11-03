Песков заявил, что «Северный поток — 2» могли реализовать и без разрешения Дании

Москва, 3 ноября. Проект строительства газопровода «Северный поток — 2» могли реализовать и без разрешения Дании. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, «проект состоялся бы и без этого».

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном поприветствовал решение Дании и отметил, что страна проявила себя как ответственный участник международного диалога, который защищает не только свои интересы.

Напомним, возведение объекта решили начать после успешной реализации строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток». Новый трубопровод предусматривает строительство двух ниток общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии.

Работы планируют завершить в 2019 году, сейчас они идут в соответствии с графиком. Так, строители уложили уже свыше двух тысяч километров газопровода по дну Балтийского моря.

Проект поддерживает целый ряд европейских государств, заинтересованных в бесперебойных поставках российского голубого топлива. Против выступают США и Украина. Киев, например, боится лишиться прибыли от транзита газа из РФ через свою территорию. Вашингтон же стремится продавать Европе свой сжиженный природный газ, поэтому называет «Северный поток — 2» «угрозой безопасности» для европейских государств.

Копенгаген долгое время не давал согласия на строительство трубопровода в своей исключительной экономической зоне, передает Infox.ru. Однако в минувший вторник стало известно, что Датское энергетическое агентство все же выдало Nord Stream 2 AG разрешение на реализацию проекта по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.