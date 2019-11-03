Анкара, 3 ноября. Силовики в ходе спецоперации, проходившей в пяти провинциях Турции, задержали боевика группировки ИГ1 (запрещена в РФ), который руководил тренировочными лагерями террористов. Об этом сообщили в МВД страны.

В общей сложности правоохранители в рамках террористической операции задержали семерых подозреваемых в связях с группировкой. Один из них — «высокопоставленный боевик ДАИШ» (арабское название ИГ, запрещено в РФ).

Как уточнили в ведомстве, в тренировочных лагерях, за которые он отвечал, ежегодно обучали примерно 1,5-2 тысячи боевиков.

Двое задержанных занимались поставками оборудования и вооружения, оказывали группировке материально-техническую поддержку и отправляли иностранцев в зоны боевых действий.

Отметим, что Россия имеет богатый опыт в борьбе с терроризмом. Совсем недавно сотрудники ФСБ РФ пресекли деятельность «благотворительной организации» численностью свыше 100 человек, которая собрала в стране более шести миллионов рублей для финансирования ИГ. Лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков в разговоре с Федеральным агентством новостей отметил высочайший профессионализм ФСБ.

В конце октября Госдума ратифицировала дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма. Он был подписан в Страсбурге 27 июля 2017 года. Документ предполагает использование сети национальных, круглосуточно доступных контактных пунктов.

1 Организация запрещена на территории РФ.