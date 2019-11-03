Россияне назвали причины отказа от путешествий в 2019 году

Москва, 3 ноября. Многие россияне отказались от путешествий в 2019 году из-за ипотеки и незапланированных расходов. Сервис «Туту.Ру» опубликовал результаты опроса.

Эксперты опросили более 4200 россиян. По данным туристического сервиса, четверть их них уже вернулись из путешествия и запланировали следующую поездку.

Остальные россияне назвали причины, из-за которых не смогли поехать отдыхать. Порядка 58% опрошенных рассказали, что отказались от поездки из-за материальных проблем. 7% россиян остались дома из-за выплат по ипотеке.

Еще 7% респондентов никуда не поехали, потому что не с кем было оставить кота и собаку. Остальным пришлось присматривать за больными родственниками.

6% опрошенным помешала работа, столько же россиян сообщили, что им не хотелось никуда ехать. Для 5% респондентов проблемы со здоровьем и домашние дела встали на первое место, а отпуск пришлось отложить.

2% опрошенным запретили выезд из страны, передает «360».

Ранее сообщалось, что Московская область вошла в десятку лучших регионов страны для яхтенного туризма. Рейтинг подготовило агентство «ТурСтат».