Попытка изгнать из НАТО Турцию из-за операции против курдских боевиков – наказание от США

На невозможность исключить из членства НАТО Турцию указал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По мнению эксперта, поступающие предложения убрать представителей Анкары из Североатлантического альянса вызвано недовольством США действием турецких властей.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкой газете Bild am Sonntag отверг возможность исключения Турции из НАТО. Такие призывы последнее время поступают от политиков Германии. По его словам, у альянса просто нет таких механизмов.

«Мы всегда напоминаем об этом в разных столицах, в том числе в Анкаре. Однако в НАТО, в отличие от Европейского союза, нет механизмов для того, чтобы принимать меры по отношению к участникам. НАТО - площадка, на которой все союзники могут обмениваться мнениями честно и открыто», - приводит слова генсека РИА Новости.

Вместе с тем Йенс Столтенберг назвал Турцию «важным союзником», припомнив среди достижений борьбу с «Исламским государством»1 (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. ФАН) и обеспечением крова для 3,6 миллионов беженцев. По его словам, необходимо и дальше сохранять тот прогресс, которого удалось добиться в борьбе с боевиками.

Как сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев, последнее время членство Турции в НАТО все чаще ставится под сомнение. В этом, по его словам, видится недовольство США последними действиями Анкары – операция в Сирии «Источник мира» и закупка у России зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400.

«Сама Турция не планирует выходить из НАТО. Однако Анкарой сделано ряд шагов, вызывающих недовольство у США. Первое – покупка С-400, вторая – операция против курдов в Сирии, ну и в целом Турция демонстрирует независимый характер по отношению к США и НАТО. В том смысле, что она действует суверенно, без какой-либо оглядки на них. Это вызывает раздражение, и эти все заявления не направлены на выход из альянса, а нужны для проверки последующей официальной реакции Анкары», - рассказал эксперт.

По его словам, США ожидают, что Анкара изменит свой политический курс на Запад, но этого не произойдет.

«Я хотел бы обратить внимание, что Турция на сегодняшний день не проамериканская страна. Еще не анти, но уже и не про. Более того, они настроены против курдов - наймитов США в Сирии, - отмечает в разговоре Александр Перенджиев. - Этот в определенной степени антиамериканизм уже в политике Турции есть. В военно-технической политике тоже это есть. В данном случае это покупка С-400, потому что Анкара не хочет зависеть в военном плане от США».

Напомним, что в октябре этого года Турция начала операцию «Источник мира» против курдских боевиков, захвативших северо-восток Сирии. В результате этой операции США объявили о прекращении поддержки курдских формирований и увела часть своих военных, оставив под своим контролем нефтегазовые месторождения.

1 Организация запрещена на территории РФ.