Депутат Госдумы назвал условия восстановления авиасообщения между РФ и Украиной

Москва, 3 ноября. Киев должен прекратить безосновательные заявления о «возврате» Крыма и республик Донбасса под свой контроль, тогда восстановление авиасообщения между Россией и Украиной может стать возможным. Такие условия назвал депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин.

По его словам, если власти Украины и дальше будут «заигрывать» с националистическим электоратом, а также выдвигать нереализуемые условия по возврату Крыма и по насильственному возвращению Донбасса, то процесс восстановления авиасообщения затянется.

«А если она (Украина. — Прим. ФАН) реально будет смотреть на вещи и заново выстраивать отношения с Россией, это будет возможно в ближайшей перспективе», — цитирует парламентария URA.RU.

Депутат призвал Киев перевернуть эту страницу и начать вести конструктивный диалог с Москвой.

«Возможно, восстановление авиасообщения и будет тем шагом, который позволит начать все с нуля», — считает Ионин.

Парламентарий отметил, что запуск рейсов между двумя странами — важный вопрос, поскольку на территории Украины живут друзья и родственники многих россиян, да и сами русские.

Напомним, отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне государственного переворота на Украине в 2014 году. Затем в этой стране началась гражданская война. Киев стал бездоказательно обвинять Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела государства. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Крым воссоединился с Россией демократическим путем в результате народного референдума, передает Deita.ru. Большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение региона в состав РФ. Референдум прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Однако Киев по-прежнему не признал волеизъявление крымчан, власти Украины называют полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил, что сигналов от украинских властей касательно начала диалога по возобновлению авиационного сообщения пока не было, дальше слов дело не продвинулось.

Как напоминает «Ридус», авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено в 2015 году по инициативе Киева.