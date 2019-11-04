Сирия новости 4 ноября 07.00: конвой США попал под обстрел в Хасаке, жители Идлиба протестуют против ХТШ

Сирия, 30 ноября. Конвой США был обстрелян в Хасаке, «эмир вооружения» ИГИЛ1 был замечен в Телль-Абъяде, жители Идлиба протестуют против власти «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): замечено на севере Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: столкнулись с протестами против «правительства национального спасения» в Идлибе, выпустили захваченного медиаактивиста.

Курдские боевики: похитили группу жителей Дейр-эз-Зора, включая мэра города Сувейдан, украли транспорт мирных жителей в Ракке.

Международная коалиция: заняли нефтяные месторождения в Хасаке, попали под обстрел под Телль-Тамром.

Провинция Алеппо

Источники «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR) в Сирии заявили о возвращении террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» в провинцию Алеппо. «Спящая ячейка» ИГИЛ, в которую входит высокопоставленный «эмир снаряжения», была замечена в городе Телль-Абъяд на севере Сирии. Общая численность так называемых «уроженцев Аль-Було», которых связывают с «Исламским государством» в городе достигает 150 человек. Также источники из города Сулук утверждают, что в городе появился медиакоординатор ИГИЛ, известный участием в массовых расправах над жертвами террористов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Граждане города Шхиль в провинции Дейр-эз-Зор смогли захватить вооруженную группировку, действовавшую от имени террористов из группировки «Исламское государство». Источник в Twitter (@DeirEzzor24) не сообщает — были ли захваченные настоящими террористами ИГИЛ, либо же это была криминальная банда, прикрывавшаяся кровавой славой террористов.

Подконтрольные США курдские террористы, связанные с «Рабочей партией Курдистана», продолжают терроризировать арабское население Заевфратья, удерживая для США контроль над нефтяными промыслами в регионе. Как сообщает новостной источник (@EuphratesPost), боевики SDF захватили и увезли в неизвестном направлении мэра города Сувейдан по имени Джазир Абдель Кадер аль-Амель, спикера местного меджлиса1 (парламента) Нассера Ахмада аль-Башита, члена меджлиса Авада Айеша аль-Джарада и сирийского офицера по вопросам примирения Сабаха аль-Захира. Причины арестов на данный момент неизвестны.

Инцидент может быть связан с заявлениями высшего руководства США о намерении как можно дольше удерживать захваченные нефтяные промыслы — для этого подконтрольные США курдские боевики зачищают любое сопротивление оккупационной власти в Заевфратье.

Провинция Идлиб

Жители сирийского города Идлиб вышли на массовые демонстрации против «правительства национального спасения» — марионеточной организации, созданной террористами «Хайят Тахрир аш-Шам». Как сообщает новостной канал в Twitter (@IdlibPlus), сотни протестующих обвиняют «правительство национального спасения» в репрессиях. Серьезнейшее недовольство жителей Идлиба вызывают бесконечные поборы со стороны навязанного террористами «Джебхат ан-Нусры1» (запрещена в РФ) «правительства»: повышение цен на топливо и введение дополнительного «налога» на оливковое масло, один из главных продуктов в регионе. Протестующие требуют, что террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» убрались из Идлиба и прекратили вмешиваться в дела мирного населения.

Между тем под давлением протестов боевики «Тахрир аш-Шам» были вынуждены выпустить на волю местного медиаактивиста Ясира ат-Тарафа, сообщает Baladi News. Журналист был захвачен девять дней назад, при этом до сих пор неизвестно, чем он не угодил боевикам.

Провинция Даръа

Военнослужащий 5-го корпуса САА был застрелен неизвестными на востоке провинции Даръа. «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR) сообщает, что военнослужащий, имя которого не называется, выполнял на территории Даръа задачи совместно с российским Центром по примирению враждующих сторон. Он был застрелен в городе Аль-Харак.

Провинция Ракка

Курдские боевики украли автомобиль с прицепом и три мотоцикла у мирных жителей в провинции Ракка. Как сообщает новостной источник в Twitter (@alkhabour21), инцидент произошел на севере Ракки, в деревне Аль-Хиртави.

Провинция Хасака

Американские военные занимают нефтяные поля на северо-востоке сирийской провинции Хасака. Американские военные, которые выполняют задачу по захвату нефтяных ресурсов Сирии в соответствии с планом президента Трампа, были замечены в районе города Кахтания, на расположенном поблизости нефтяном месторождении, сообщает новостной источник (@HalabTodayTV).

Тем временем стало известно, что крупный конвой ВС США попал под обстрел в провинции Хасака. Как сообщает источник в Twitter (@Syria_FreeNews), конвой из 120 машин, двигавшийся по шоссе М-4 в направлении иракской границы, попал под обстрел в районе населенного пункта Телль-Тамр. Сведений о жертвах и пострадавших в результате обстрела нет. Колонну американских сил обстреляли боевики коалиции «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», которые ранее противостояли САА в Идлибе. Неизвестно, был ли обстрел преднамеренным.

1 Организация запрещена на территории РФ.