Патрулирование РФ и Турции в Сирии эффективно препятствует возвращению курдских боевиков

Москва, 3 ноября. Российско-турецкое патрулирование в Сирии — эффективная мера, которая препятствует возвращению бандформирований курдов в созданную турецкими ВС зону безопасности и олицетворяет долгожданное согласие в стране, где с 2011 года длился вооруженный конфликт. Об этом заявил российский политолог Андрей Кошкин.

Напомним, 1 ноября подразделения военной полиции РФ и турецкие военнослужащие провели первое совместное патрулирование в рамках достигнутых Москвой и Анкарой 22 октября соглашений. Колонна войск двух стран совершила четырехчасовой поход на 110 километров. 2 ноября мониторинг территорий продолжился восточнее города Камышлы провинции Хасака и на северо-востоке Алеппо.

Кошкин отметил, что российско-турецкое патрулирование занимает особое место в «дорожной карте» меморандума, и обратил внимание, что впервые военнослужащие России и военные Турции, представляющие блок НАТО, действуют бок о бок, несмотря на мнения о возможной конфронтации.

«Что бы ни говорилось, но мы видим совместное патрулирование ради безопасности мирных жителей Сирии, притом успешное», — заметил Кошкин.

Помимо защиты и охраны населения, эта процедура играет еще и символическую роль, считает политолог, олицетворяя для Сирии, где с 2011 году идут бои, «долгожданное согласие и консолидацию».

Кошкин убежден, что Россия в данном случае выступила в качестве связующего звена между официальным Дамаском и Анкарой, которые долгое время не могли найти точки соприкосновения, и теперь турецкие и российские солдаты «действуют сообща во имя мира на земле Сирии».

По мнению эксперта, успешное выполнение пунктов меморандума свидетельствует о том, что достигнутые договоренности действительно отвечают реалиям сложившейся в Сирии ситуации и эффективно работают на практике.

Напомним, меморандум о взаимопонимании между Россией и Турцией был заключен на переговорах лидеров двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Соглашением были определены меры, направленные на урегулирование ситуации на северо-востоке государства.

Президент Сирии Башар Асад высоко оценил принятие меморандума и отметил, что все действия России в государстве базируются исключительно на принципах международного права.

Он также подчеркнул, что соглашение является временным, но тем не менее, оно позволило сделать заметный положительный шаг, который позволяет уменьшить нанесенный стране ущерб и вернуть северо-восток страны под полный контроль Дамаска уже в ближайшем будущем.