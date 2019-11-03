«МБХ» использует смерть экс-мэра Киселевска для отвлечения внимания от убийств Ходорковского

Беглый олигарх Михаил Ходорковский использует подконтрольный интернет-ресурс «МБХ-медиа» и смерть экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, чтобы обелить себя в деле о заказном убийстве главы Нефтеюганска Владимира Петухова.

В Twitter-аккаунте «МБХ» появился крайне занимательный видеоролик, посвященный недавней трагической смерти экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Бывший чиновник был застрелен возле своего загородного дома. Журналисты «МБХ» решили воспользоваться этой ситуацией в выгодном для своего работодателя ключе. В опубликованной видеозаписи ресурс Ходорковского вспомнил похожие криминальные инциденты, отнеся к ним и убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Данный материал интернет-сообществом был расценен как проявление лицемерия со стороны подконтрольного беглому олигарху СМИ, ведь Ходорковский до сих пор числится возможным заказчиком убийства Петухова.

Дело об убийстве Владимира Петухова

Смерть Владимира Петухова вызвала широкий общественный резонанс. Мэр Нефтеюганска открыто выступал против структуры Ходорковского — нефтедобывающей компании «ЮКОС». Чиновник на законных основаниях пытался добиться выплаты налогов от компании, которая годами устраивала финансовые махинации и фактически воровала из бюджета неуплаченные средства. Петухов попал в сферу интересов руководителей «ЮКОСа», поскольку мешал их работе и мог привести к появлению громкого скандала. Мэр стал серьезной помехой, поэтому было принято решение его убить, причем в знаменательную дату — день рождения Михаила Ходорковского. Следствие по делу установило, что исполнителями убийства выступили члены камышинской ОПГ Попов и Приходько.

Спланировал убийство начальник отдела внутренней экономической безопасности «ЮКОСа» Алексей Пичугин, а заказчиком выступил близкий соратник Ходорковского, зампредседателя правления компании Леонид Невзлин. В итоге Пичугин был осужден, а Невзлин успел покинуть страну, избежав наказания. Его заочно приговорили к пожизненному сроку заключения. Ходорковский, который прекрасно был осведомлен о происходящих делах, также был причастен к убийству, однако последовал примеру своего друга и сбежал за границу.

В июне 2015 года бывший на тот момент официальным представителем Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил, что в наличии ведомства есть доказательства причастности Ходорковского к делу об убийстве Петухова. Олигарх официально был вызван на допрос, однако в тот момент уже находился за границей. Его пресс-секретарь Ольга Писпанен сообщила, что экс-глава «ЮКОСа» отказался от посещения России для дачи показаний. Ходорковский был объявлен в международный розыск.

Примечательно, что Интерпол запросы на арест возможного заказчика убийства отклонил. Ходорковский обладает очень серьезными связями и покровителями, что объясняет нежелание Интерпола доставлять в РФ преступника, пытающегося избежать наказания. Другими словами, отбывший тюремный срок за финансовые махинации, хищение чужих средств и прочие преступления Ходорковский намеренно решил укрыться за границей, чтобы не попасть в тюрьму за еще одно, более тяжкое преступление, совершенное в России.

Попытка Ходорковского сыграть на смерти экс-мэра Киселевска

Использование упоминания убийства Владимира Петухова в ролике о смерти экс-мэра Киселевска со стороны «МБХ» показывает стремление издания обелить своего шефа. Созданное олигархом СМИ старается вывести его из-под удара общественности, до сих пор обвиняющей Ходорковского в смерти нефтеюганского мэра, который лишь хотел добиться от «ЮКОСа» выплаты законных налогов. Очевидно, что причастность к нашумевшему делу Ходорковский подтвердил своим спонтанным решением покинуть страну вслед за Невзлиным. Если бы олигарх был невиновен, то не стал бы намеренно подвергать себя уголовному преследованию, а дал показания в ходе следствия. Ведь на допрос он был вызван официально.

Вместо этого Ходорковский через подконтрольный ресурс пытается себя обелить, намекая, что таких убийств, как в случае с экс-мэром Киселевска, уже было достаточно. И заказная расправа с Петуховым является одним из таковых. Циничные действия журналистов «МБХ» направлены на выполнение банального заказа со стороны своего работодателя, который по-прежнему скрывается от наказания за пределами России. Ходорковский, стремящийся влиять на политическую обстановку в стране, пытается выставить себя борцом за свободу в глазах людей. Пользуясь различными инструментами и финансовыми ресурсами, Ходорковский пытается скрыть причины и реального виновника убийства, которое стало своеобразным «подарком» к его дню рождения.