Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«МБХ» использует смерть экс-мэра Киселевска для отвлечения внимания от убийств Ходорковского

36
0 Оставить комментарий

«МБХ» использует смерть экс-мэра Киселевска для отвлечения внимания от убийств Ходорковского

Беглый олигарх Михаил Ходорковский использует подконтрольный интернет-ресурс «МБХ-медиа» и смерть экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, чтобы обелить себя в деле о заказном убийстве главы Нефтеюганска Владимира Петухова.

«МБХ» использует смерть экс-мэра Киселевска для отвлечения внимания от убийств Ходорковского

В Twitter-аккаунте «МБХ» появился крайне занимательный видеоролик, посвященный недавней трагической смерти экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Бывший чиновник был застрелен возле своего загородного дома. Журналисты «МБХ» решили воспользоваться этой ситуацией в выгодном для своего работодателя ключе. В опубликованной видеозаписи ресурс Ходорковского вспомнил похожие криминальные инциденты, отнеся к ним и убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Данный материал интернет-сообществом был расценен как проявление лицемерия со стороны подконтрольного беглому олигарху СМИ, ведь Ходорковский до сих пор числится возможным заказчиком убийства Петухова.

«МБХ» использует смерть экс-мэра Киселевска для отвлечения внимания от убийств Ходорковского

Дело об убийстве Владимира Петухова

Смерть Владимира Петухова вызвала широкий общественный резонанс. Мэр Нефтеюганска открыто выступал против структуры Ходорковского — нефтедобывающей компании «ЮКОС». Чиновник на законных основаниях пытался добиться выплаты налогов от компании, которая годами устраивала финансовые махинации и фактически воровала из бюджета неуплаченные средства. Петухов попал в сферу интересов руководителей «ЮКОСа», поскольку мешал их работе и мог привести к появлению громкого скандала. Мэр стал серьезной помехой, поэтому было принято решение его убить, причем в знаменательную дату — день рождения Михаила Ходорковского. Следствие по делу установило, что исполнителями убийства выступили члены камышинской ОПГ Попов и Приходько.

Спланировал убийство начальник отдела внутренней экономической безопасности «ЮКОСа» Алексей Пичугин, а заказчиком выступил близкий соратник Ходорковского, зампредседателя правления компании Леонид Невзлин. В итоге Пичугин был осужден, а Невзлин успел покинуть страну, избежав наказания. Его заочно приговорили к пожизненному сроку заключения. Ходорковский, который прекрасно был осведомлен о происходящих делах, также был причастен к убийству, однако последовал примеру своего друга и сбежал за границу.

«МБХ» использует смерть экс-мэра Киселевска для отвлечения внимания от убийств Ходорковского

В июне 2015 года бывший на тот момент официальным представителем Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил, что в наличии ведомства есть доказательства причастности Ходорковского к делу об убийстве Петухова. Олигарх официально был вызван на допрос, однако в тот момент уже находился за границей. Его пресс-секретарь Ольга Писпанен сообщила, что экс-глава «ЮКОСа» отказался от посещения России для дачи показаний. Ходорковский был объявлен в международный розыск.

Примечательно, что Интерпол запросы на арест возможного заказчика убийства отклонил. Ходорковский обладает очень серьезными связями и покровителями, что объясняет нежелание Интерпола доставлять в РФ преступника, пытающегося избежать наказания. Другими словами, отбывший тюремный срок за финансовые махинации, хищение чужих средств и прочие преступления Ходорковский намеренно решил укрыться за границей, чтобы не попасть в тюрьму за еще одно, более тяжкое преступление, совершенное в России.

Попытка Ходорковского сыграть на смерти экс-мэра Киселевска

Использование упоминания убийства Владимира Петухова в ролике о смерти экс-мэра Киселевска со стороны «МБХ» показывает стремление издания обелить своего шефа. Созданное олигархом СМИ старается вывести его из-под удара общественности, до сих пор обвиняющей Ходорковского в смерти нефтеюганского мэра, который лишь хотел добиться от «ЮКОСа» выплаты законных налогов. Очевидно, что причастность к нашумевшему делу Ходорковский подтвердил своим спонтанным решением покинуть страну вслед за Невзлиным. Если бы олигарх был невиновен, то не стал бы намеренно подвергать себя уголовному преследованию, а дал показания в ходе следствия. Ведь на допрос он был вызван официально.

«МБХ» использует смерть экс-мэра Киселевска для отвлечения внимания от убийств Ходорковского

Вместо этого Ходорковский через подконтрольный ресурс пытается себя обелить, намекая, что таких убийств, как в случае с экс-мэром Киселевска, уже было достаточно. И заказная расправа с Петуховым является одним из таковых. Циничные действия журналистов «МБХ» направлены на выполнение банального заказа со стороны своего работодателя, который по-прежнему скрывается от наказания за пределами России. Ходорковский, стремящийся влиять на политическую обстановку в стране, пытается выставить себя борцом за свободу в глазах людей. Пользуясь различными инструментами и финансовыми ресурсами, Ходорковский пытается скрыть причины и реального виновника убийства, которое стало своеобразным «подарком» к его дню рождения.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров