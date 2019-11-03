Продюсер «Богемской рапсодии» снимет байопик о Bee Gees

Лондон, 3 ноября. Продюсер картины о лидере группы The Queen Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия» Грэм Кинг снимет фильм о британско-австралийском трио Bee Gees, пишет The Guardian.

Сценарий к новому байопику пока не готов. Кастинг актеров тоже не проводили. Как отмечает британское издание, производством фильма займется киностудия Paramount Pictures.

Продюсеры уже купили права на песни Bee Gees. Музыкальную группу основали три брата — вокалист Барри Гибб, второй вокалист Робин Гибб и гитарист Морис Гибб. Продажи пластинок группы превысили 220 млн копий по всему миру.

«Богемская рапсодия» вышла в прокат в 2018 году и собрала 903 млн долларов. Фредди Меркьюри сыграл голливудский актер египетского происхождения Рами Малек. Киноакадемия вручила Малеку «Оскара» за лучшую мужскую роль.

В российском прокате из «Богемской рапсодии» вырезали некоторые откровенные сцены. Фильм был очень успешным в РФ, всего за первые четыре дня проката он собрал более 240 млн рублей.

На кассовые сборы не повлияли и скандалы, которые разгорелись вокруг «Рапсодии» и ее создателей. Так, режиссера фильма Брайана Сингера обвинили в надругательстве над подростком. Режиссер категорически отрицал cвою вину.