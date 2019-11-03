Бузова сделала новорожденной дочери Симоньян роскошный подарок от Gucci

Москва, 3 ноября. Певица и звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова сделала роскошный подарок новорожденной дочери главного редактора RT Маргариты Симоньян. Об этом журналистка рассказала подписчикам в Instagram Stories.

На снимках, опубликованных Симоньян в социальной сети, запечатлены брендовые ползунки от итальянского дома моды Gucci и платье Dolce&Gabbana.

«Спасибо за такие роскошные подарки для маленькой Маро», — поблагодарила Симоньян исполнительницу.

СМИ уже успели подсчитать примерную стоимость подарка Бузовой. Так, фирменное боди от Gucci обошлось певице в 17 тысяч рублей, а платье — в 60 тысяч рублей.

Напомним, девочка появилась на свет 19 октября, Симоньян стала мамой в третий раз. Кроме малышки в семье растут еще двое детей: в 2013 году у журналистки и ее супруга Тиграна Кеосаяна родилась дочь Марьяна, а уже через год — сын Баграт. Имя Маро получила в честь бабушки отца.

О беременности Симоньян сообщила в марте этого года. Журналистка объяснила своим подписчикам, почему ее активность в «политических соцсетях» резко снизилась. В том же посте главный редактор RT рассказала, как к пополнению в семье относятся дети.

В качестве примера она привела свой диалог с сыном и дочкой. Марьяна рассуждала, что будет одинакова рада и сестричке, и братику. Девочка при этом призналась, что все же расстроится, если у матери «родится динозавр». Баграт не разделил ее мнение и с радостью сообщил маме, что вариант с динозавром его более чем устраивает.

Накануне журналистка опубликовала трогательный снимок, на котором ее супруг запечатлен с новорожденной дочерью Маро на руках.