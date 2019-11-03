Узники концлагеря «Эр-Рукбан» голодают в южной зоне оккупации США в Сирии — видео ФАН

Дамаск, 3 ноября. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались видео- и фотоматериалы, снятые в печально известном лагере беженцев «Эр-Рукбан», который находится на юге Сирии. В зоне американской оккупации продолжается гуманитарная катастрофа, беженцы, запертые в «Эр-Рукбане», страдают от голода и притеснений нанятых США боевиков.

«Эр-Рукбан» расположен на границе Иордании в одном из самых регионов с чрезвычайно неблагоприятным для жизни климатом — бесснежные зимы здесь очень холодные, засушливое лето чрезвычайно жаркое, и почти никогда не бывает дождей.

Как рассказывают на видео местные жители, воды и пищи в лагере постоянно не хватает. Террористы из группировки «Магавир ат-Таура», «коммандос революции», орудующие под защитой США в 50-километровой «зоне деконфликтации», обирают последнее с местных жителей.

Хуже всего в «Эр-Рукбане» приходится детям. Совсем молодая девушка на видеозаписи обратилась к миру с призывом вывезти из лагеря беженцев всех детей.

«Мы просим весь мир вывезти детей из лагеря. Они голодают, ищут еду на свалке, собирают куски хлеба и выпрашивают его у соседей, которые находятся в таком же положении, как и они», — рассказывает она.

Лагерь, как свидетельствуют фотографии, обнесен грубой земляной стеной — подобные сооружения, легко возводимые с помощью бульдозера, часто используют для защиты временных военных баз в пустыне. Однако в данном случае стена служит не для защиты лагеря, а для того, чтобы беженцы не могли из него выбраться.

Сотрудники гуманитарного управления ООН, которым несколько раз под строгим контролем боевиков ССА удалось попасть в лагерь, не раз заявляли о катастрофическом положении с медпомощью. Любые лекарства, которые привозили в «Рукбан» гуманитарщики, отбирали боевики «Ат-Тауры», заявляя, что «сами все распределят, потому что лучше знают ситуацию».

В результате беженцам нечем и негде лечиться, и что самое худшее — среди многотысячного населения «Эр-Рукбана» нет ни одного профессионального врача. В лучшем случае некоторые из беженцев владеют навыками первой помощи, — серьезные болезни, свирепствующие в лагере из-за дефицита воды и пищи, они лечить не умеют, да и нечем их лечить.

Американские и британские военные, действующие в регионе с базы «Ат-Танф», не сделали ничего, чтобы помочь жителям «Эр-Рукбана»: как заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, «это просто не их дело».

Пожилой мужчина на видеозаписи, попавшей в распоряжение Федерального агентства новостей, жалуется на болезни.

«У меня постоянно кружится голова и болит желудок. Я лечусь сам. Мы голодаем. Для жизни нам никакой еды и помощи не дают», — рассказывает узник «Эр-Рукбана».

Напомним, лагерь «Эр-Рукбан» был создан на границе с Иорданией в 2014 году, когда иорданские власти остановили прием беженцев из Сирии. Новые и новые партии сирийцев, бежавших из восточной Сирии от изуверской жестокости террористов «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) скапливались на границе. После того как в лагере взорвались несколько террористов-смертников ИГИЛ1, Иордания закрыла границу и примерно 45-50 тысяч человек остались в палаточном городке посреди пустыни.

Ситуация резко ухудшилась в 2017 году, когда США в рамках плана противодействия Ирану на Ближнем Востоке незаконно создали на сирийской земле военную базу «Ат-Танф» и определили вокруг нее «зону деконфликтации» радиусом 50 километров. Там мог получить поддержку и помощь любой враг Дамаска — поэтому после разгрома в 2018 году «Южного фронта» ССА уцелевшие боевики «умеренной оппозиции» скопились в зоне «Ат-Танфа». Там же нашли прибежище террористы ИГИЛ, уцелевшие после избиения под Аль-Багузом. Войска САА, пытавшиеся преследовать бандформирования в «зоне Ат-Танфа», получали удары от ВВС США.

Под руководством Штатов, которые использовали лагерь беженцев как предлог для сохранения присутствия США в «Ат-Танфе», террористы «Магавир ат-Тауры» развернули в лагере беженцы методичный «полицейский» террор, контролируя каждый шаг обитателей лагеря и самые ценные ресурсы — воду, пищу, лекарства.

Гуманитарщики ООН сообщали о процветающем в лагере сексуальном принуждении — малолетних девочек отдавали в жены боевикам, продавая их за пищу и безопасность. Мужчин в лагере подстрекали вступать в бандформирования, где потом готовили к диверсионной работе в южных провинциях Сирии (эффективность этих диверсантов оказалась невысока — некоторые вступали в банды только для того, чтобы подзаработать денег, выкупить семью из лагеря, после чего сдавались властям).

В 2019 году благодаря настойчивой работе российского Центра по примирению враждующих сторон и дипломатов МИД РФ в положении жителей лагеря наметились улучшения. После того как первая группа беженцев смогла сбежать из-под охраны террористов, из лагеря начался массовый исход. «Первопроходцы» смогли сообщить сомневающимся жителям «Эр-Рукбана», что на контролируемых Дамаском землях их никто не убил и не бросил в застенок, — напротив, их накормили, оказали медицинскую помощь и разместили в крупных центрах для беженцев близ Дамаска и Хомса.

На 3 ноября через пропускной пункт «Джлеб», специально созданный на границе оккупированной «зоны Ат-Танфа», из «Эр-Рукбана» вернулись почти 22 тысячи человек — из них 6 тысяч женщин и 10,5 тысяч детей.

Межведомственные координационные штабы РФ и Сирии неоднократно подчеркивали, что оккупация сирийской территории войсками США является главной причиной страданий жителей «Эр-Рукбана». Саботаж американской стороны привел к срыву третьего этапа оперативного плана ООН по расформированию лагеря, и американскую сторону, судя по всему, устраивает такое положение дел.

1 Организация запрещена на территории РФ.