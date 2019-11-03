Донбасс сегодня: «Нацкорпус» готовит удар по ВСУ с воздуха, десантники Киева разбегаются

Донбасс, 3 ноября. Донецк под ударами тяжелых минометов. В Луганске рассказали о катастрофическом положении дел в передовой десантно-штурмовой бригаде противника. Украинские националисты планируют провокацию с нанесением воздушного удара по позициям ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки населенные пункты на всех ключевых направлениях обороны Донецкой Народной Республики 13 раз обстреливались из тяжелых 120-мм минометов. Украинские войска применяли также минометы меньшего калибра, гранатометы и пушки боевых машин. Под обстрел попали десять городов и поселков республики, на западе Донецка зафиксировано повреждение жилого дома вследствие попадания в него украинской гранаты.

Два поселка Луганской Народной Республики обстреляны украинскими «освободителями» из боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов. О жертвах и разрушениях не сообщается.

В передовой бригаде десантников ВСУ катастрофический некомплект

Постоянные небоевые потери в передовых частях и соединениях Вооруженных сил Украины приводят к тому, что армейские подразделения испытывают острую нехватку кадров, а комплектация их часто составляет менее половины от штатной. К примеру, в 46-й десантно-штурмовой бригаде украинской армии из 3800 военнослужащих по штатной численности на службе состоят всего 1300 человек, что составляет всего 35 процентов от штата.

Ситуация в указанной части продолжает ухудшаться, констатируют в Управлении Народной милиции ЛНР. Только за неделю двое военнослужащих бригады совершили самоубийства, один травмировался в нетрезвом состоянии при обслуживании бригадной техники.

Еще одним фактором, усугубляющим положение передовых украинских подразделений, пресс-офицер луганского управления Народной милиции Иван Филипоненко назвал усиливающееся среди военнослужащих чувство страха перед отправкой на передовую. Только за полгода около 150 военнослужащих 48-й бригады отказались от продления контракта и покинули зону конфликта.

«Нацкорпус» планирует удар с воздуха по ВСУ

Никак не угомонятся украинские националисты. Они всячески пытаются сорвать процесс разведения сил и средств в районе Петровского Донецкой области. На этот раз, согласно полученной дончанами информации, радикалы «Национального корпуса» рассматривают возможность применения ударных беспилотников по позициям ВСУ, которые предназначены к отведению из указанного района.

Националисты изучают технические характеристики беспилотников «Мэвик Про» и «Фантом», которые имеются на вооружении полка Национальной гвардии Украины «Азов». По замыслу радикалов, ударом по позициям подразделений ВСУ решаются сразу две задачи — срыв процесса разведения сил и средств за счет нарушения режима тишины и обвинения Народной милиции ДНР в атаке на украинскую армию, а также устрашение украинских военнослужащих.