Сирия, 3 ноября. Курдские боевики совершили покушение на полевого командира в Алеппо. САА предпринимает попытку штурма города Кабана. Турецкая армия созадет на севере Хасаки новый наблюдательный пункт. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удар по укрытиям радикалов на северо-востоке Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: предприняли в Латакии попытку штурма города Кабана, в южных районах Идлиба нанесли удар по опорным пунктам радикалов, на севере Хасаки разворачивают свои позиции.

Курдские вооруженные группировки: обвиняются в минировании автомобиля главы протурецкой фракции в Алеппо, застрелили одного ополченца, на севере Хасаки обмениваются ударами с армией Турцией.

ВС Турции и союзные силы: отразили нападение курдских радикалов на севере Хасаки и создали еще один наблюдательный пункт, в Алеппо потеряли двух человек, включая командующего ополчением союзных сил ВС Турции.

Провинция Латакия

Поступают сообщения о начале новой штурмовой операции Сирийской арабской армии (САА), которая была предприняла в окрестностях города Кабана. Как передает источник в сети Twitter (@qalaatalmudiq), в районе города завязались ожесточенные боестолкновения с применением тяжелой артиллерии. Самолеты ВКС РФ активно работают в направлении продвижения САА, нанося точеные удары по позициям джихадистов. Четыре боевых вертолета также нанесли удар по укрытиям альянса «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана»¹ в районе гор Аль-Акрад, о чем сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR).

Провинция Алеппо

Командир протурецкой фракции Абу Джасем аль-Хиндали был ранен в результате взрыва бомбы, заложенной в его машину в поселке Калджабрин, в районе города Азаз, о чем сообщает портал Step News. В тяжелом состоянии командир был доставлен в городской госпиталь. Ранее протурецкие бойцы сумели найти и обезвредить одну из самодельных бомб, установленных в автомобиль и жилом квартале Азаза. Ответственность за покушение на аль-Хандуи и неудавшуюся попытку минирования автомобиля возлагают на курдские бандформирования, которые проводят диверсии на севере Алеппо в особенности в кантоне Африн.

Курдские боевики группировки «Силы освобождения Африна» сообщили об убийстве протурецкого бойца в деревне Кафр-Хир, о чем сообщает Twitter-канал Afrin Activist. Патруль ополченцев лояльной Турции фракции попал в засаду курдов и был обстрелян из автоматов.

Провинция Идлиб

Подразделения сирийской армии возобновили удары по расположениям террористических бандформирований на юго-западе Идлиба из-за очередных обстрелов со стороны джихадистов, предпринимаемых ими в нарушение действующего в регионе режима прекращения огня. Так, согласно информации источника, в сети Twitter (@ufuk_sy), российская авиация нанесла точечные удары по укрепрайонам боевиков у поселков Джарджаназ, Аль-Тах, Тахтайя, Умм-Джалал и деревни Абу-Маки. Сведений о масштабе ущерба, причиненного боевикам, пока еще не поступало.

Провинция Хасака

Подразделения сирийской армии развернули свои огневые позиции в районе границы с Турцией у деревни Умм-Хармал к юго-востоку от города Рас-аль-Айн, о чем сообщает новостной портал SANA. Корреспондент портала сообщил, что жители поселка Абу-Расин приветствуют сирийские войска. Турецкая армия в свою очередь возводит свой военный наблюдательный пункт возле поселка Алии к югу от Рас-Аль-Айна, о чем сообщает портал Alk Habour 21.

Два курдских боевика подорвались на бомбе в поселка Тель-Хамис к северу то центра административной столицы провинции города Хасака, о чем также сообщает источник. Детали происшествия пока уточняются. Боевики курдских «Демократических сил» заявили, что уничтожили турецкую бронетехнику в деревне Цемиле в районе поселка Тель-Тамр, ударив по позициям военнослужащих из ракетных установок, как пишет источник в сети Twitter XXVII27.