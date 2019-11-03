Австралийка нашла на берегу моря похожее на человеческий мозг существо

Канберра, 3 ноября. Жительница острова Тасмания нашла на берегу океана странное слизистое существо, прикоснувшись к которому, у нее онемела рука.

Австралийка Ракель Уильямс гуляла по пляжу вместе с матерью и наткнулась на странное существо. Шар, похожий на человеческий мозг, лежал на песке.

Женщина из любопытства прикоснулась к неизвестному объекту, но тут же поняла, что этого делать не стоило. Всего через несколько секунд она перестала чувствовать пальцы на руке.

«Мама потрогала его ногой и дальше уже пошла с трудом», — написала пострадавшая в Facebook.

Она обратилась за помощью к специалистам, которые изучают флору и фауну Австралии. Оказалось, что это не просто существо, а целия колония морских животных асцидий.

По словам зоолога Тасманского музея Саймона Гроува, асцидии встречаются во всех морях, но данный экземпляр не из австралийских вод. Этот вид довольно агрессивный и способен вытеснять другие виды морских животных.

Асцидии — оболочники или туникаты, существа, чьи тела одеты в студенистые оболочки. Некоторые асцидии способны регенерировать клетки и накапливать в воде редкий элемент Ванадий.

Ранее сообщалось, что в Британии супружеская пара нашла странное вещество с клыками и клювом. Неизвестного гада отдали экспертам.