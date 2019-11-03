Дочь Польны и Клявера госпитализировали в критическом состоянии

Москва, 3 ноября. Дочь звездной пары — Евы Польны и Дениса Клявера — госпитализирована в одну из клиник Московской области в критическом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным авторов канала, 14-летняя девочка попала в больницу без сознания.

«У нее был тяжелейший приступ астмы», — говорится в сообщении.

Приехавшие на вызов врачи скорой помощи не смогли купировать острое состояние, поэтому решено было везти подростка в клинику.

Напомним, у Польны две дочери. Эвелин, о которой, по всей видимости, и идет речь в сообщении Telegram-канала, она родила 6 июня 2005. Вторая — Амалия — появилась на свет в 2007 году, когда певица состояла в отношениях с бизнесменом Сергеем Пильгуном.

Польна — композитор, автор песен и экс-солистка группы «Гости из будущего», обладательница девяти премий «Золотой граммофон». В 2001 году исполнительница совершила каминг-аут, сообщив о своей бисексуальности. По данным СМИ, в Нидерландах она заключила брак с пиар-директором Александрой Манией, однако обе женщины эту информацию опровергают.

Ранее муж известной российской телеведущей Елены Малышевой Игорь в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал о ее состоянии. Недавно доктора медицинских наук экстренно госпитализировали в Москве. Она записала несколько видео для подписчиков прямо из машины скорой помощи.