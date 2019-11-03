В ООН назвали число погибших мирных жителей Донбасса. События дня. ФАН-ТВ

Иск против «Газпрома» «Нафтогаз» пытается вновь получить гигантские премии за якобы выигранное дело в Стокгольмском арбитраже. Решение компании подать новый иск к «Газпрому» прокомментировал украинский экономист Александр Гончаров. Как отметил специалист, в прошлом году представители «Нафтогаза» выписали себе нешуточные гонорары. Так, председатель правления компании Андрей Коболев получил 207 млн грн., а исполнительный директор Юрий Витренко ― 158 млн. «Вот если бы эти ребята из «Нафтогаза» на такое же число страниц обосновали необходимость реформирования энергетического сектора украинской экономики, создали конкуренцию на рынке газа Украины, наконец, снизили цены на газ для населения ― так как сегодня покупательная способность украинцев в восемь раз (!) ниже европейцев ― и чего-то позитивного в этой сфере добились, тогда ― да, получайте премии», ― отметил Александр Гончаров. Сумма нового иска «Нафтогаза» против «Газпрома» ― около 12 млрд долларов. Судебные споры двух сторон продолжаются уже несколько лет. В начале 2018 года в Стокгольмском арбитражном суде заключили, что российская компания должна выплатить украинской свыше 2,5 млрд долларов. Это решение «Газпром» обжаловал и потребовал его полной отмены. Также компания заявила о расторжении контрактов на транзит и поставку газа. Напомним, соглашение на транзит российского газа через Украину действует до конца этого года. Москва предложила продлить контракт на тех же условиях. Киев отказался. Каков план «Нафтогаза»? Видимо, продолжать судебные разбирательства. А между тем строительство «Северного потока ― 2» завершается. Этот газопровод проложен в обход Украины.

Погибшие в Донбассе Больше 3300 мирных жителей погибли, около 9000 ― получили ранения во время гражданской войны в Донбассе за пять лет. И это не считая солдат, которые отдали свои жизни за мир. Такие данные озвучили в Организации объединенных наций. Гражданская война в Донбассе идет с 2014 года. Обстрелы начались после государственного переворота, когда к власти пришли новые люди. Донецк и Луганск не захотели им подчиняться и заявили о своей независимости. Тогда Киев объявил войну. Последние выборы президента дали людям веру в то, что военные действия, наконец, прекратятся. Надеемся, что к этому все и идет ― медленно, но верно. Контактная группа по Донбассу уже согласовала «формулу Штайнмайера». Этот документ определяет особый статус двух республик. Второй шаг ― разведение сил в Донбассе. Оно уже прошло в районе Золотого, на очереди Петровское. Процесс запланирован на 4 ноября.