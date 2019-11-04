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Россия

Володин поздравил россиян с Днем народного единства

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Володин поздравил россиян с Днем народного единства

Москва, 4 ноября. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем народного единства. Об этом сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей в пресс-службе нижней палаты парламента.

«На протяжении веков любовь к Отечеству, общие духовные ценности, история и традиции объединяют людей разных национальностей и вероисповеданий в нашей стране», — отметил председатель Госдумы.

По словам Володина, сегодня, как и во все времена, «единство народа, патриотизм и вера в будущее России» помогают развивать страну и «укреплять ее позиции в мире».

Председатель Госдумы пожелал соотечественникам успехов и всего самого доброго.

Напомним, День народного единства является государственным праздником с 2005 года. Он отмечается в память о победе над иностранными захватчиками.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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