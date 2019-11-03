Байден предусмотрительно укорил Трампа за воровство нефти в Сирии перед выборами в США

Вашингтон, 3 ноября. «Циничное и лицемерное» заявление бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, критикующее действующего американского лидера Дональда Трампа за разворовывание нефти в Сирии, нужно воспринимать исключительно в контексте предвыборной гонки в Америке в 2020 году. Об этом заявил директор института актуальной экономики Никита Исаев.

Напомним, Джозеф Байден, которого считают одним из наиболее вероятных соперников Трампа в борьбе за место 46-го президента США, в интервью The Wall Street Journal укорил главу Белого дома в том, что он заявляет о захвате нефтяных месторождений в Сирии.

«Все перевернуто вверх дном теперь. Он [Трамп], по сути, заявляет о намерении оккупировать и захватить нефтяные месторождения. С таким же успехом можно установить гигантский плакат для вербовки в ИГ1 (запрещена в РФ)», — заявил Байден.

Обрушивая обвинения на действующую администрацию США, американский вице-президент предусмотрительно умолчал, что сирийская нефть и ранее представляла особый интерес для Вашингтона.

Войска США вторглись в Сирию в 2014 году при президенте Бараке Обаме и вице-президенте Байдене. Официальной версией интервенции тогда была объявлена борьба с боевиками ИГ (запрещенная в РФ), которые занимали богатые месторождениями северо-восточные территории страны. Незаконную торговлю нефтью террористы вели именно под надзором США.

Поэтому, по мнению эксперта, в Байден сейчас сделал критическое заявление в адрес Трампа (не напомнив, конечно, о своем прошлом) с целью посильнее задеть потенциального оппонента, а не с посылом прекратить разворовывание нефти, принадлежащей сирийскому народу.

«Это циничное и лицемерное заявление, которым будет пестреть вся новая, жесткая избирательная кампания президента США 2020-го года. Оно носит предвыборный характер. И Байден, понимающий, что Трамп находится в уязвимой ситуации, бьет по достаточно ощутимым болевым точкам», — считает Исаев.

Трамп открыто стремится выставить влияние на нефтяные месторождения в Сирии как победу американского оружия или символ влияния США в мире, а Байден заявляет это в качестве грубых незаконных действий президента Соединенных Штатов, отметил «Политике сегодня» Исаев. Однако Байден едва ли фактически думает то же, что говорит.

Американская сторона нисколько не скрывает факт незаконного обогащения с помощью сирийских ресурсов. 2 ноября Трамп открыто заявил, что Соединенные Штаты оставляют оккупационные войска в Сирии, чтобы удерживать нефтяные промыслы в Заевфратье. Сейчас Вашингтон интересует только нефть, остальные вопросы американской повестки в Сирии уже не волнуют администрацию президента-миллиардера.

Такая позиция США вызвала осуждение со стороны России. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков подчеркнул, что добыча нефти, принадлежащей сирийскому народу и захваченной США, полностью незаконна и осуществляется в обход всех американских санкций. Деятельность Вашингтона в Сирии представитель российского оборонного ведомства назвал «международным государственным бандитизмом».

Открытое воровство сирийской нефти осудил в частности и глава российского МИД Сергей Лавров, отметив, что доход от продажи ресурса США тратят на поддержку вооруженных бандформирований. Он также напомнил, что легитимное руководство САР не давало разрешения на присутствие военных США.

Официальный Дамаск действительно не устраивает тот беспредел, который устроили США, и власти требуют от Штатов покинуть захваченные курдскими боевиками нефтяные месторождения и планируют вернуть все нефтяные поля на территории страны под собственный, законный контроль. В частности сирийский парламентарий Аммар аль-Асад уже заявил, что уход американских военных с нефтяных месторождений на севере арабской республики неизбежен.

1 Организация запрещена на территории РФ.