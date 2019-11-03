Главные новости 3 ноября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 3 ноября.

Журналист Евгений Киселев сообщил, что его коллега Аркадий Бабченко покинул Украину. Киселев рассказал о побеге Бабченко с Украины.

Содержащиеся в рыбе полезные вещества важны для нормальной работы нервной и иммунной, а также сердечно-сосудистой систем. Диетолог рассказала о пользе рыбных консервов и правилах их употребления.

Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что Украину пытаются лишить транзита газа. «Сказочные молодцы» лишают Украину транзита российского газа, заявил Соловьев.

Возгорание произошло в салоне воздушного судна правительства Японии, следовавшего в Таиланд, на борту находился Синдзо Абэ. Самолет премьера Японии загорелся по пути на саммит АСЕАН.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подрался с руководителем администрации президента страны Андреем Богданом. Глава СБУ и руководитель администрации Зеленского подрались на Украине.

Украинский блогер Анатолий Шарий саркастически отреагировал на эмиграцию журналиста Аркадия Бабченко. Шарий назвал сбежавшего с Украины Бабченко «обрюзгшей попрошайкой».

Поклонская заявила, что на восстановление Украины должны скинуться те, кто несет ответственность за гражданскую войну. Поклонская рассказала, кто должен заплатить за восстановление Украины.

Квентин Тарантино признался, что больше всего в этом году ему понравился фильм «Капкан». Тарантино удивил кинокритика выбором лучшего фильма 2019 года.

Роза Сябитова ответила на вопрос подписчика в социальной сети Instagram о судьбе «избивавшего» ее экс-супруга. Роза Сябитова объяснила, почему в России много «дур».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «зверьем» осквернителей мемориала маршалу Жукову в Одессе. Захарова назвала «зверьем» осквернителей мемориала маршалу Жукову в Одессе.