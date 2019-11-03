На Украине презентовали сверхзвуковую ракету для противодействия российскому флоту

Киев, 3 ноября. Украинские инженеры заявили об изобретении сверхзвуковой ракеты «Молния» («Блискавка») для поражения надводных целей. Перед «Блискавками», по их словам бессильны все существующие системы ПРО.

Об изобретении днепровского конструкторского бюро «Южное» сообщило издание «Днепровская панорама». По данным портала, этими боеприпасами планируется вооружить самолеты СУ-27 и СУ-24М украинских ВВС. Разработчики рассказали журналистам, новые ракеты могут развивать скорость до 2-2,5 тысячи километров в час. Еще одним плюсом, по словам инженеров, является то, что для установки «Молний» потребуется минимальное переоборудование самолетов.

Ракету представили на выставке «Оружие и безопасность-2019». Видео презентации появилось на;YouTube-канале «Обзор TV». За кадром можно слышать комментарий военного эксперта Олега Жданова, который выразил уверенность, что средств, способных защитить от украинской «Молнии», на сегодняшний день не существует.

Жданов полагает, что новую противокорабельную ракету Украина будет использовать для противодействия флоту России. К слову, в комментариях к видео пользователи энтузиазма Жданова не разделили.

«На данный момент в мире практически нет средств, которые могут защитить от украинской ракеты «Молния», потому что невозможно сбить то, чего нет», «Эка невидаль. У меня есть макет сверхсветовой ракеты», «Я такие модели делал в детстве в кружке «Умелые руки». Люди, которые понтуются моделями, а не хотя бы опытными реальными образцами — недалекие хвастуны», «Я какой-никакой инженер, но эта хрень не полетит, если только с верхнего этажа», — со смехом написали в комментариях.

Ранее успехами украинской оборонной промышленности похвастался заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Сергей Кривонос. По его словам, сейчас Украина самостоятельно производит реактивную систему залпового огня «Верба» и противотанковые ракетные комплексы.