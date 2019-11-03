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Происшествия

Россияне пострадали в аварии с автобусом во Франции

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Россияне пострадали в аварии с автобусом во Франции

Париж, 3 ноября. Более 30 человек, в том числе россияне, пострадали в аварии, произошедшей во Франции — опрокинулся автобус компании Flixbus, выполнявший маршрут из Парижа в Лондон. Об этом сообщили местные СМИ.

По информации журналистов, транспортное средство на повороте слетело с дороги, врезалось в ограждение и перевернулось. Причиной мог быть мокрый от осадков асфальт.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автомагистрали A1 в департаменте Сомма недалеко от коммуны Перон.

СМИ сообщили, что среди пострадавших граждане России, Испании, Франции и Ирландии. Их госпитализировали в местные больницы. По предварительным данным, 29 человек получили легкие травмы, еще четверо находятся, как указали медики, в тяжелом состоянии.

Источник Федерального агентства новостей в министерстве иностранных дел сообщил, что пока информации о произошедшей аварии в ведомство не поступало.

Ранее стало известно об аварии в Самарской области — микроавтобус со школьниками перевернулся после столкновения с автомобилем Lada Largus. Ребята, возвращавшиеся с турнира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», отделались ушибами и царапинами. Госпитализация им не потребовалась.

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Источник: Courrier Picard
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