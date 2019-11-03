Экс-депутат Рады отреагировал на побег «жалкого» Бабченко с Украины

Скандально известный журналист Аркадий Бабченко, как и обещал полгода назад, покинул Украину. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал его «гадким утенком, который везде нагадил и смылся».
На своей странице в Facebook Аркадий Бабченко напомнил, что обещал уехать с Украины, если президентские выборы в стране выиграет «кандидат Х», а не Петр Порошенко, подаривший ему украинское гражданство за поддержку Майдана, участие в гражданской войне в Донбассе на стороне ВСУ и антироссийскую деятельность.
«Что-то я не пойму, а чего все так всполошились-то? «Если Украина выберет «кандидата Х» — я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране — я на следующий же день начинаю запуск процесса «я сваливаю». Ровно полгода назад написано. Вот ровно, почти день в день. Я сказал. Я сделал. В чем проблема?» — написал Бабченко в соцсети в ответ на повышенное внимание СМИ к его персоне в связи с появившимися слухами о его отъезде.
По словам Бабченко, с приходом Владимира Зеленского на Украине начались «ползучий захват власти, капитуляция и откат в девяностые».
«А сидеть и гадать, начнется или не начнется в рамках новой концепции «мир-дружба-жвачка» обмен экстрадициями — это без меня. Я пока за заборчиком постою. Пользуясь потерей управления, Украина сейчас просто потоком напичкивается инсургентами, ни на секунду не сомневаюсь», — отметил Бабченко и язвительно «поблагодарил» своего коллегу Евгения Киселева, который первым рассказал о его отъезде, что «смог удержаться и не раскрыть хотя бы уже [его] адрес проживания».
По мнению депутата Верховной рады Украины V и VI созывов Алексея Журавко, Бабченко избаловали вниманием, хотя он его не достоин.
«Он напоминает мне того гадкого утенка, который везде нагадил и смылся. Но это в стиле Бабченко. Фактически он предал Россию и ее народ, а потом повторил это же с Украиной. И такие предатели, как он, заслуживают всеобщего порицания. Собственно, это мы и наблюдаем в наших странах», — сказал Алексей Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей.
Украинский политик полагает, что Бабченко не следовало влезать в политическую аферу и участвовать в проплаченной Западом кампании, цель которой — рассорить братские народы.
«Любой нормальный человек не вписался бы в это ни за какие деньги. Но это не про Бабченко. Он с радостью вбил клин в гробовую доску российско-украинской дружбы, поведясь на гранты Джорджа Сороса и других заокеанских спонсоров. Он призывал к войне в Донбассе, принимал участие в ней. Поэтому он самый настоящий преступник и убийца.
И свою жизнь на Украине он строил на сплошном обмане, подтасовке фактов, обличении мнимых врагов, которые якобы захватят Украину, и нагнетании истерии. А чего стоит эта история с инсценировкой его «убийства» и «чудесным воскрешением»? В конечном итоге правда все-таки восторжествовала. И Бабченко стало неуютно на приютившей его и преданной им же Украине. Точно так же, как теперь всегда будет неуютно в России. Его ни там, ни тут не примут. Народ считает его самым брехливым и ничтожным человеком. Пусть бежит и не возвращается. Хотя, я полагаю, таким людям без острых эмоций скучно, и он себя еще проявит, вякая что-то издалека. Жалкий человек», — отметил Алексей Журавко.