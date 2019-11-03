Депутат Госдумы заверил жителей Донбасса, что Россия их никогда не оставит

Луганск, 3 ноября. Российские паспорта стали для жителей Донбасса глотком воздуха и дали уверенность в завтрашнем дне. Об этом в Луганске на встрече с представителями Народного совета Луганской Народной Республики заявил депутат Государственной думы, председатель политической партии «Родина» Алексей Журавлев.

Парламентарий выразил уверенность, что поддержка республик Донбасса со стороны России должна быть усилена. Он рассказал, что предоставление жителям ЛНР и ДНР возможности получения российских паспортов имеет огромное значение для региона, в чем он убедился во время общения с людьми.

«Люди довольные, действительно счастливы. Они получили глоток воздуха, они понимают, как они могут жить дальше. Но дальше надо идти, не останавливаться, потому что здесь не просто наши люди, они ничем не отличаются. Культура, история, образование, восприятие жизни – это все общее, — отметил Журавлев. — Вы все делаете абсолютно правильно, мы вас поддерживаем. Вам нужно поднять промышленность, вам нужно поднять бизнес. И я убежден в том, что мы сможем это сделать».

Депутат заверил жителей Донбасса, что Россия их никогда не оставит.

На встрече присутствовали руководитель рабочей группы «Родина» по Донбассу Евгений Ивлев, член бюро президиума партии Алексей Рылеев и глава пресс-службы партии Татьяна Калегина, заместители председателя Народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов и Олег Коваль, а также депутаты парламента ЛНР.

В ходе встречи парламентарии обсудили интеграционные процессы между ЛНР и Российской Федерацией, а также развитие промышленности, повышение заработных плат и социальных выплат в республике.

Хорошилов рассказал, что ощутимая поддержка со стороны РФ дает жителям Донбасса надежду и уверенность в завтрашнем дне. Он поблагодарил российских коллег за донесение общественности правдивой информации о ситуации в Донбассе и отметил значимость поступающей в республику гуманитарной помощи.

«Это ощутимая поддержка, в особенности в нашей ситуации, когда боевые действия не окончены, когда идет блокада со стороны Украины. Но тем не менее мы не теряем надежды и уверены, что благодаря поддержке Российской Федерации и нашей сплоченности мы достигнем поставленных целей», — сказал Хорошилов.

В завершение встречи он вручил российской делегации сувенирную копию краснодонского памятника «Непокоренные» и памятные подарки.