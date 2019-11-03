Теракты курдов в Сирии не будут прекращены до полной победы сил Асада, уверен Гаспарян

Москва, 3 ноября. Прекратить деятельность курдских бандформирований в Сирии позволит полная победа сил президента САР Башара Асада. Такое мнение выразил политолог и публицист Армен Гаспарян, комментируя новый теракт в сирийском Телль-Абъяде.

Гаспарян не исключил, что теракт в городе могли устроить курдские боевики, и подчеркнул, что в Сирии идет настоящая война, в которой терроризм становится одним из движущих факторов.

«Курдов на протяжении многих лет на подобного рода деятельность активным образом подогревали США. Оружия в регионе много, экстремистов много, и для того, чтобы там перестали производиться теракты, нужна полная победа сил Асада и фильтрация «чудесных» экс-муниципальных депутатов», — сказал он в разговоре с «НьюИнформ».

С 9 по 22 октября на севере Сирии Анкара проводила военную антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против вооруженных курдских формирований и боевиков ИГ1 (запрещена в РФ) с целью предотвратить создание террористического коридора через южную границу Сирии и Турции и принести в регион мир.

По завершении операции Эрдоган со своим российским коллегой Владимиром Путиным принял меморандум, который установил, что в течение 150 часов после завершения «Источника мира» курдские боевики вместе со своим вооружением должны отойти на 30 километров от сирийско-турецкой границы за пределами зоны, на которой проводилась военная операция Анкары.

Позже лидер Турции предупреждал, что если курды не выполнят свои обязательства, Анкара может начать против них новую операцию.

По мнению Гаспаряна, вероятность того, что Турция начнет новую операцию, существует.

«Однако в первую очередь это будет зависеть от того, как будет складываться обстановка на этом контуре», — пояснил Гаспарян.

Напомним, 2 ноября в городе Тель-Абъяд на центральном рынке взорвался заминированный автомобиль. Этот населенный пункт находится на границе Сирии с Турцией. Количество жертв взрыва достигло 48 человек, все они — мирные жители.

Предположительно, атаку организовали курдские боевики, которые были выбиты из Телль-Абьяда подразделениями турецкой армии и силами САА. Однако истинный виновник теракта пока не найден.

Несмотря на взятые на себя обязательства, вооруженные бандформирования курдов продолжают устраивать провокации в безопасном коридоре на северо-востоке САР. В частности накануне они подорвали бронированную машину турецкой армии на севере Хасаки, а также сожгли несколько домов в юго-восточной части Манбиджа.

Кроме этого, утром 3 ноября курдские вооруженные формирования обстреляли турецкие войска в районе поселка Абу-Расин и захватили населенные пункты Даудия и Мулла-Салма.

1 Организация запрещена на территории РФ.