Захарова назвала подлогом статью NYT о «задержке» вылета военного атташе США

Москва, 3 ноября. Статья The New York Times о том, что Россия якобы препятствовала эвакуации заболевшего военного атташе США из Москвы является фейком и «подлогом в чистом виде», заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

Речь идет о материале NYT от 2 ноября. Автор статьи утверждает, что российские власти в августе этого года якобы задержали рейс с военным атташе США, который отправлялся из Москвы на лечение в Германию. При этом, как отмечает журналист, сделано это было «без объяснения причин».

«Пять минут, которые подвели The New York Times». Под фейк», — с иронией заметила Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, 11 октября МИД РФ ответил на запрос NYT о событиях в день вылета американского дипломата. При этом в развернутом комментарии российского министерства была ясно указано, что самолет с военным атташе США взлетел на пять минут раньше времени, указанного в заявке. Кроме того, там же сообщалось, что «за пять с половиной часов до первоначально намеченного времени взлета именно авиаперевозчик перенес отправление на один час позже».

Кроме того, МИД РФ сообщил американской газете, что перевозчик неправильно оформил документы и включил в состав экипажа прилетевших спецбортом иностранных врачей.

«На исправление документов ушло 20 минут. Но это не задержало посадку: она началась за 40 минут до взлета», — уточнила Захарова.

При этом, как подчеркнула она, со стороны РФ было сделано все, чтобы минимизировать задержку. Таким образом, утверждения о задержке рейса был опровергнуты, и МИД РФ предоставил все аргументы, но это однако не помешало The New York Times опубликовать искаженную версию событий, не приведя ссылок на факты. Таким образом, газета просто намеренно скрыла изложенную хронологию событий, которая была изложена в ответе МИД РФ.

«А имеющие решающее значение для всего повествования данные, о которых американское издание знало, могло проверить, но даже не упомянуло», — возмутилась Захарова.

Так как же предпочла поступить газета? В удобном антироссийском ключе, конечно. Поэтому NYT заявила, что самолет с атташе без какой бы то ни было веской причины улетел на несколько часов позже, хотя посольство США и Госдепартамент выразили Москве свой протест.

Захарова подчеркнула, что вылет самолета на пять минут времени, заявленного авиакомпанией, делают всю эту историю абсолютно бессмысленной.