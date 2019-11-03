Врач назвала продукты, которые ухудшают настроение

Москва, 3 ноября. Врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые ухудшают настроение. По ее словам, стоит воздержаться от алкоголя.

Спиртные напитки сначала повышают настроение, а потом наступает интоксикация, самочувствие и настроение ухудшаются. Эксперт добавила, что даже сухое вино способно вызвать головную боль.

Мигрень и дискомфорт в животе может спровоцировать обыкновенный шоколад. Это зависит от индивидуальной переносимости данного продукта, пояснила Соломатина.

Она также добавила, что на голодный желудок не стоит есть сладкое. Сначала уровень глюкозы повышается, а потом резко падает.

«Результат — легкую эйфорию сменят усталость, раздражительность, «состояние нестояния», — сказала врач, ее цитирует «Вечерняя Москва».

Диетолог предостерегла от поедания соленого. Сначала человек чувствет бодрость из-за растущего артериального давления, а затем соль связывает жидкость, что сопровождается упадком сил. Это относится к сосискам, бекону, разным видам колбасы.

Соломатина пояснила, что в термически обработанных колбасных изделиях содержится нитрит натрия. Он придает продуктам привлекательный розовый оттенок.

Но данное вещество приводит к кислородному голоданию тканей, что сопровождается ухудшением настроения.

Ранее диетолог Минздрава России рассказал о правильном питании в осенний период. Он напомнил, что лучше всего употреблять в пищу побольше свежих фруктов и овощей.