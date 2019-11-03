Политик с душой. Валентина Матвиенко о том, как патриотические идеи сплачивают общество

Сенатор Валентина Матвиенко — не только одна из самых влиятельных политиков в России: формально она — третий человек в государстве, но и одна из самых ярких, узнаваемых и влиятельных женщин в стране. Сделать головокружительную карьеру ей помогли упорство, труд, а также любовь и вера в Родину.

Валентина Ивановна родилась в простой семье. Ее карьера началась в райкоме комсомола, — там она работала секретарем, позже была послом СССР в Греции и на Мальте. По возвращении на Родину ей предложили должность вице-премьера в правительстве Евгения Примакова, затем пост полпреда президента РФ в Северо-Западном округе и, наконец, — пост губернатора Санкт-Петербурга. Кстати, петербуржцы до сих пор отзываются о Валентине Ивановне с любовью и уважением.

В 2011 году Матвиенко оставила губернаторство и стала спикером Совета Федерации. Валентина Ивановна — первая женщина, ставшая главой верхней палаты российского парламента. За годы ее работы в Совфеде сменилось множество спикеров Госдумы, чиновников, министров, и даже — президент, но Валентина Ивановна оставалось неизменно востребованным профессионалом. За многолетнюю и плодотворную государственную деятельность в 2019 году Матвиенко вручили орден Святого апостола Андрея Первозванного. Даже критики Валентины Ивановны заметили, что награда заслуженна: несмотря на все оценочные суждения, женщине-политику удалось занять «нишу политика с душой», заметил тогда политический обозреватель Дмитрий Дризе.

ВЦИОМ регулярно составляет рейтинг самых узнаваемых в России женщин-политиков и общественных деятелей. Матвиенко почти всегда занимает в рейтинге первые строчки, а в 2016 году ей удалось возглавить рейтинг: ее фамилию без подсказок со стороны интервьюера назвали 34 процента россиян.

На каждом из занимаемых государственных постов Валентина Ивановна отстаивала патриотические ценности и собственным примером напоминала соотечественникам о том, как важно любить родную страну. Однако политик не считает патриотизм такой идеей, которая нуждается в насаждении «сверху»: он живет в сердце у каждого россиянина.