Военный эксперт уверен, что курдские боевики продолжат подрывную деятельность в Сирии

Москва, 3 ноября. Курдские боевики будут продолжать вести подрывную деятельность на территории Сирии, поскольку их подготовка по программе диверсионных групп не может пройти бесследно. Такое мнение выразил военный эксперт Алексей Леонков.

Он полагает, что вывод курдских бандформирований из турецкой зоны безопасности не снял проблему, стоящую в регионе. Большая часть отрядов курдов проходила подготовку по программе диверсионных групп, которые не привыкли вести мирную жизнь. Поэтому их передислокация не изменит ситуацию в Сирии, в частности на рубежах с Турцией.

«Они будут продолжать вести подрывную деятельность на территории Сирии и Турции, но уже более профессионально, — уверен эксперт. — И поэтому окончательное примирение не скоро состоится, потому что тут нужна очень сложная работа по примирению и локализации таких групп».

Леонков убежден, что договориться с такими группами невозможно. Более того, не стоит пытаться решить вопрос с их экстремисткой деятельностью дипломатическим путем.

«Курды проводили практически геноцид против местного населения и, понятно, что совершить теракт им не составляет труда. Поэтому, когда начался процесс примирения, я сразу сказал, что больших столкновений, возможно, и не будет, но такая партизанщина останется», — резюмировал эксперт.

Напомним, с 9 по 22 октября Турция проводила на севере Сирии военную операцию «Источник мира», нацеленную на борьбу с курдскими боевиками и экстремистами запрещенной в России группировки ИГ1. После завершения операции турецких ВС радикалам было дано 150 часов, чтобы самостоятельно покинуть север арабской республики вместе со своим вооружением.

29 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что вывод вооруженных отрядов курдов из зоны безопасности, расположенной на северо-востоке Сирии, завершился досрочно.

1 Организация запрещена на территории РФ.