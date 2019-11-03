США заняли нефтяные поля на севере Сирии вместо курдских террористов

Последние американские военнослужащие, принимавшие участие в оккупации северной Сирии, покинули страну. Агентство North Press сообщило, что американские военные покинули военную базу «Сиррин», незаконно созданную в Заевфратье неподалеку от моста Каракозак, соединяющего разделенные Евфратом части провинции Алеппо.

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North-Press reporter: #US forces withdraw from its last military base of Srrin, in the western part of northe and eastern Syria, two days after the entry of dozens of trucks and carriers to transport the remaining equipment. pic.twitter.com/mRRqdkQOWw — NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English) November 3, 2019

Базирующаяся в Лондоне «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), которая располагает сотнями источников в Сирии, подтвердила — американцы покинули военный аэродром. Весьма вероятно, что в числе выведенных из Сирии сил был и отряд американского спецназа «Дельта», который принимал участие в инсценировке операции по уничтожению главаря запрещенной в России группировки «Исламское государство1» Абу Бакра аль-Багдади в идлибской деревне Бариша 26 октября. Как отмечает SOHR, именно с авиабазы «Сиррин» был осуществлен налет на Баришу, где в ходе спецоперации американцы уничтожили обитателей одного из домов, где якобы жил аль-Багдади.

На спутниковом снимке Google отлично видны очертания огромного поля военного аэродрома, спешно построенного американскими военными и «подрядчиками» из частных военных кампаний в 2017 году.

Вывод войск, по данным источников «Обсерватории», начался утром в воскресенье — в составе колонн военную базу покинули американские войска, увозя с собой то, что не смогли увезти транспортные самолеты армии США. Это были последние войска США в северной Сирии — однако Штаты сохраняют значительное незаконное военное присутствие в южной и восточной Сирии.

Напротив, именно восточная Сирия сейчас является главной целью оккупационных усилий США — «зона деконфликтации» вокруг военной базы «Ат-Танф» служит решению только стратегических задач, блокируя путь Ирану. А сирийская нефть — это не только удар по Дамаску, который нуждается в горючем для восстановления экономики и поддержания боеспособности САА. К тому же нефть нравится Трампу.

«Мы хотим, чтобы наши войска вернулись домой, но мы оставили там войска, потому что хотим оставить у себя нефть. Мне нравится нефть, мне нравится, что мы удерживаем нефть», — объявил президент США Дональд Трамп, которого сирийский лидер Башар Асад назвал за такую откровенность «лучшим президентом США».

На востоке Сирии американский военные, вошедшие с территории Ирака, заняли нефтяные поля Румейлана — всего в нескольких километрах от международной автодороги М-4, которую патрулируют силы сирийской армии и военная полиция РФ.

#Breaking



Our reporter:

U.S. military convoy crossing the town of Tirbe-Spi (Qehtaniya), heading to oil fields near the Syrian-Turkish border. pic.twitter.com/7LvWcLjzvX — NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English) November 3, 2019

Источники сообщают, что на крайнем северо-востоке Сирии американцы намерены развернуть три новые базы, на которых будут развернуты силы, выведенные из Ирака. Приказ президента Трампа о «выводе войск США из Сирии» в очередной раз обернулся фарсом — Пентагон не вывел силы даже из 30-километровой зоны безопасности, созданной турецкой армией вдоль сирийской границы.

Относительная стабильность, которая после выхода из 30-километровой зоны курдских бандформирований поддерживается с помощью сложной системы соглашений и разграничений, в том числе согласованных на переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе переговоров в Сочи. Присутствие в этой зоне американцев, открытых врагов Сирии (и не самых надежных партнеров России) способно вновь взорвать регион.

Не уходят американцы и из южного Заевфратья, где находятся крупнейшие сирийские нефтяные поля, такие как «Аль-Омар», «Ат-Танак» и другие. Там контроль над нефтегазовыми месторождениями, которые были вырваны у местных арабских племен, удерживают перекупленные боевики ИГИЛ1, а транспортировку незаконно добытой нефти осуществляют курдские боевики, входящие в созданные и накачанные оружием США «Демократические силы Сирии» (SDF).

Ранее в Минобороны РФ отмечали, что для того, чтобы поддерживать варварское разграбление нефтяных запасов Сирии, Пентагону пришлось даже нарушить санкции против Сирии, введенные Минфином США, и с помощью одной из американских нефтяных компаний ввезти в страну оборудование для добычи нефти. Доход от нелегальной нефтедобычи достигает 30 млн долларов в месяц, отметили в российском военном ведомстве, и отправляется на «черные» счета американских спецслужб и чиновников Пентагона.

Все это вместе, как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, является прямым нарушением международного законодательства и грубым нарушением суверенитета Сирии. Целый ряд американских экспертов согласен с Лавровым, как и зампредседателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Во-первых, само пребывание американских войск на территории Сирии незаконно. Американцев туда не приглашали, и более того, неоднократно говорили, что они должны покинуть территорию суверенного государства, — подчеркнул сенатор в беседе с Федеральным агентством новостей. Во-вторых, что это такое: «оставили себе нефтяные поля»? Это называется грабеж суверенного государства. Куда эта нефть поступает, кто ее добывает, кто ее разрабатывает? Не из этих ли средств финансируются террористы? Я думаю, этот вопрос будет подниматься на всех международных площадках, и на полях ООН его будут обсуждать, и в Совете безопасности ООН, потому что это — противозаконно».

«Мирное сосуществование» между сирийскими и американскими войсками, оккупировавшими сирийскую нефть, вряд ли возможно, отметил Джабаров. Тем не менее и Россия, и Сирия, и США должны сделать все, чтобы не допустить большой войны.

«Таких столкновений необходимо избежать. Любое самое малое столкновение может привести к большой войне. Поэтому будем надеяться, что и сирийские части, и американские части [будут сдерживаться] и не будут вступать в прямую конфронтацию друг с другом. Надеемся, что этого не будет», — подчеркнул Владимир Джабаров.

1 Организация запрещена на территории РФ.