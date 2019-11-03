Голикова признала неудачной проведенную в ряде регионов оптимизацию здравоохранения

Москва, 3 ноября. Оптимизация здравоохранения в ряде российских регионов проведена неудачно, признала заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», — сказала вице-премьер.

Тема медицины в России обсуждалась на заседании Госсовета, которое провел президент РФ Владимир Путин в минувший четверг в Калининградской области. Вопросы касались качества оказания услуг и обеспечения доступности первичного звена здравоохранения для граждан.

Как впоследствии отметила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, инфраструктура больниц и поликлиник сильно устарела. По ее словам, системно ей не занимались с конца 50-х годов.

С ее мнением согласился первый зампред правительства РФ Антон Силуанов.

«Тема не решалась годами. Модернизация поликлиник, районных больниц, которые в плохом, если не сказать, в ужасном состоянии», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

На встрече с общественниками в Светлогорске президент напомнил, что за последние годы страна минимум дважды обращалась к вопросу улучшения ситуации в здравоохранении, в том числе в первичном звене. На эти цели были выделены средства из федерального бюджета с расчетом на то, что достигнутый уровень будет поддерживаться и развиваться. Однако этого не случилось, отметил российский лидер и объяснил — все дело в системном разрыве между муниципальным и государственным уровнями управления в России.

Российский лидер также призвал использовать с умом средства, которые направят на поддержку первичного звена здравоохранения, и извлечь из них максимальный эффект. Глава государства подчеркнул, что люди по итогам работы должны на себе почувствовать изменения качества медицинских услуг.