Вильфанд предположил, что 2019 год может стать самым жарким в истории России

Москва, 3 ноября. Текущий год может стать самым теплым в истории России, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Три месяца лета, сентябрь были самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. По словам Вильфанда, от температур ноября и декабря зависит, станет ли 2019 год самым жарким.

«Сегодня, по самым последним расчетам, октябрь тоже оказался самым теплым месяцем за всю историю наблюдений», — прокомментировал синоптик, его цитирует ТАСС.

Однако 2019 год пока уступает 2016 году, когда метеорологи зафиксировали «эффект Эль-Ниньо». Речь идет о циклическом повышении температуры воды у экваториальной части Тихого океана, отмечает «Ридус».

Этот эффект влияет на климат и создает условия для жаркого лета и мягкой зимы. По словам Вильфанда, вероятность нового рекорда высокая, но не стопроцентная.

Ранее синоптики сообщили, что в День народного единства в Москве будет стоять теплая погода. А 5 ноября ожидается рекордная температура воздуха, которая может побить показатели 97-летней давности.