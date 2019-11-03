Депутат Рады назвал провокацией видео, на котором угрожает отрезать голову прохожему

Киев, 3 ноября. Депутат Верховной рады Илья Кива назвал провокацией видео, на кадрах которого он угрожает отрезать голову прохожему. По его словам, подстроил инцидент бывший лидер отделения экстремистской организации «Правый сектор»1 (запрещена в РФ) Сергей Стерненко.

В Сети ранее появился видеоролик, запечатлевший конфликт парламентария с неизвестным человеком. Тот спросил у депутата, почему он ходит по улице в сопровождении охраны, и предположил, что Кива «прячется от народа».

«Ты что, придурок (…) Я тебе сейчас голову отрежу», — грубо и в нецензурной форме ответил депутат.

В воскресенье на странице в Facebook Кива прокомментировал произошедший инцидент. По его словам, на протяжении нескольких дней его преследовала группа провокаторов, а снятые ими видео теперь активно распространяют в Сети.

«Я один из немногих депутатов в Раде и в политике, кто регулярно напоминает генпрокурору и властям о том, что преступник Стерненко, зарезавший многодетного отца в Одессе, должен сидеть в тюрьме. Но он на свободе», — написал Кива.

Депутат также заявил, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка «радушно принимает» Стерненко и «распивает с ним чаи».

«Я обещаю, он получит свое наказание и заслуженное унижение», — добавил в сообщении Кива.

Напомним, в прошлом году стало известно о трех нападениях на украинского националиста Стерненко. Все произошли в Одессе. В результате третьей атаки в мае 2018 года он убил человека — ударил ножом в живот, преступник истек кровью прямо на улице. Второй нападавший успел скрыться с места происшествия, но его задержали полицейские.

Впоследствии все обстоятельства произошедшего стали указывать на то, что речь вовсе не шла о самообороне. Оказалось, что последние минуты жизни мужчины Стерненко снимал на видео, снабжая их саркастическими комментариями. На записи он рассказал, что преследовал и догнал якобы покушавшихся на него мужчин, и уже тогда нанес смертельные ранения. Об этом же сообщила и девушка активиста.

Националисту подсказали, что его действия категорически не могут быть квалифицированы как необходимая оборона, поэтому он стал придерживаться другой версии.

1 Организация запрещена на территории РФ.