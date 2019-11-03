Россиянин Лисов и три вывезенные им из Швеции дочери вернулись в Москву

Москва, 3 ноября. Россиянин Денис Лисов, которому удалось вывезти из приемной семьи в Швеции своих детей, прибыл с ними в Москву и рассказал, что планирует остановиться у своих знакомых. Об этом сообщил советник уполномоченного по правам человека в РФ Михаил Дмитриев.

«Изначально мы планировали, что семья будет размещена в одном из учреждений, подведомственных департаменту труда и социальной защиты города Москвы, но, по последней информации, полученной от Дениса, он планирует остановиться у своих знакомых в Москве», — привела слова Дмитриева пресс-служба омбудсмена.

Также советник рассказал, что в настоящее время с помощью общественных организаций ведется поиск средств для возвращения семьи в Хабаровский край, где у Лисовых есть родственники.

По словам омбудсмена, в регионе семья получит «всестороннюю поддержку со стороны компетентных органов края».

Что касается нынешних «взаимоотношений» многодетного отца с шведской стороной, на территории государства за вывоз детей ему грозит уголовное преследование.

«В Швеции ему сейчас грозит уголовное преследование и срок где-то до четырех лет, поэтому, думаю, что в ближайшее время он вряд ли сможет поехать туда», — резюмировал советник.

Сам Лисов по прилете в Москву сказал, что со шведскими властями у него возникло недопонимание.

«Хотел бы еще сказать про шведскую власть. Они необъективно подошли к нашей ситуации, и поэтому возникло недопонимание», — предположил он, передает RT.

Старшая дочь россиянина сказала, что рада вернуться на родину и напомнила, что из Хабаровска семья уехала «ровно семь лет и семь месяцев назад».

Лисов и трое его дочерей четырех, шести и двенадцати лет 1 апреля 2019 года были задержаны в аэропорту Варшавы во время ожидания вылета в Москву. Мужчина вывез дочерей из Швеции и планировал прилететь с ними в Россию, поскольку на территории иностранного государства девочки находились в приемной семье мусульман, куда попали после госпитализации родной матери в 2017 году из-за того, что шведские власти решили, что Лисов не мог справиться с уходом за детьми. Тогда они выдали европейский ордер на арест мужчины, однако выдавать его Швеции суд Варшавы отказался, напомнила «АиФ».