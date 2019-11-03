Диетолог рассказал о правильном питании осенью

Москва, 3 ноября. Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал о правильном питании в осенний период.

С наступлением первых холодов россиянам следует укрепить иммунитет. Специалист советует усиленно питаться овощами и фруктами. Свежие продукты помогут организму получить необходимые витамины.

Тутельян добавил, что замороженные консервированные продукты можно оставить на зиму. Врач порекомендовал купить витамины, не переедать и активно заниматься спортом.

«Переедание — это не полезно. Есть надо в соответствии со своими энергозатратами», — отметил эксперт, его слова приводит Deita.ru.

По словам Тутельяна, первый закон науки о питании — «количество еды должно соответствовать количеству затраченной энергии». Офисным сотрудникам, домохозяйкам и всем, кто ведет сидячий образ жизни, не стоит употреблять более 1,8-2 тыс. ккал в день.

Он пояснил, что сейчас почти 60% россиян имеют избыточную массу тела. И людей с ожирением становится все больше, резюмировал эксперт.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова объяснила, в чем заключается опасность употребления томатного сока в тетрапаках. По ее словам, такой сок содержит много соли. Повышенное содержание соли может негативно отразиться на артериальном давлении.