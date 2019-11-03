Сотни жителей сирийского Идлиба устроили массовые демонстрации против боевиков

Дамаск, 3 ноября. Зона деэскалации Идлиб на северо-западе Сирии продолжает оставаться одним из самых напряженных регионов страны. В эту провинцию все последние годы стекались боевики самых разных течений. Сейчас в провинции две основных силы – это Сирийская национальная армия, которая полностью поддерживается и управляется Турцией, и радикальная группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», она же запрещенная в России «Джебхат ан-Нусра»1, она же сирийский филиал Аль-Каиды1.

Отношения между двумя группировками всегда оставались напряженными и часто перерастали в прямые боестолкновения. Иногда отдельные группировки могли объединяться в тактические союзы для боев с правительственной армией, как например было недавно в боях в районе Кабана на севере провинции Латакии, но чаще всего это длилось недолго и не приносило длительного эффекта. Причиной разногласий были не только идеологические вопросы и недовольство распределением финансовых потоков – все это лишь повод для недовольства рядовых боевиков. Основная причина противостояния двух группировок – это стратегические взгляды их покровителей. В планах Турции взять под полный контроль и всю провинцию Идлиб, и главным препятствием на этом пути как раз является «Хайят Тахрир аш-Шам».

В Анкаре понимают, что если медлить, то правительственные войска при поддержке российских ВКС РФ в скором времени потеснят всех боевиков разом и делить с «Хайят Тахрир аш-Шам» уже будет просто нечего.

Не так давно боевики уничтожили нефтеналивные терминалы джихадистов в Сарманде, а этой ночью организовали и провели акции протеста в самом Идлибе против Сирийского правительства спасения (альтернативное правительство, сформированное «Хайят Тахрир аш-Шам»). Сотни жителей города Идлиб устроили массовые ночные демонстрации, чтобы выразить свой гнев в связи с ухудшением условий жизни и обслуживания в регионе. Пока в «Хайят Тахрир аш-Шам» не как не отреагировали на митинги, но стоит ожидать, что джихадисты в скором времени предпримут ответные шаги, чтобы остудить пыл протурецкой Сирийской национальной армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.